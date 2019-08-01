魁省 Gatineau 市河流沿岸不断出现死鱼，水质安全引担心

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在魁北克省加蒂诺 （Gatineau）市东部的河流沿岸，魁省森林、野生动物和公园部 （Quebec’s Ministry of Forests, Wildlife and Parks ）的工作人员又发现了大约 100 多条死鱼。

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这是自 7 月初以来发现的第 4 拨死鱼，到目前为止，加蒂诺 Lièvre 河沿岸已经发现了 2000 多条死鱼。

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魁省政府野生动物部正在调查大量鱼死亡的原因，已经把样品送到实验室进行分析。

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省政府还告诫当地居民，看到死鱼，可戴上一次性手套，把死鱼放在塑料袋里扔进垃圾桶。

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测试结果下周出来

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魁省野生动物中心（Centre québécois sur la santé des animaux sauvage）说，根据对第一批死鱼的初步化验结果，有可能某个地方发生了有毒性物质的泄漏。

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省政府表示，预计最新的测试结果将于下周二出来。

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（CBC）

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