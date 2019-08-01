BC两杀人凶嫌已逃到安省？

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星期三加拿大最大省份安大略省警方发出通告说，收到来自Kapuskasing地区的民众举报，星期三上午10点半在11号公路的一个修路地段见到符合BC杀人凶嫌模样的两个年轻男子驾车驶过。

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这两位男子驾驶的是2016年或2018年出厂的福特Focus汽车，他们在汽车经过负责持旗指挥交通的修路工人时不但竖起中指、而且还拿出手枪。

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Kapuskasing在安大略省北部，离Sudbury市230公里。

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警方呼吁民众积极提供有关两名在逃BC杀人凶嫌行踪的信息，但不要利用社交网站、而是直接与警方联系。

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另外，皇家骑警虽然继续在马尼托巴省北部搜寻BC省连环杀人凶嫌McLeod和Schmegelsky，但已开始大量削减在Gillan地区执行这一任务的警察数量。

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在过去一个星期的时间里，警方投入大量警力、并得到加拿大军方的帮助，对以Gillan镇为中心的地区进行了重点搜索，搜索面积达到1万1千平方公里，有两个爱德华王子岛省的面积那么大，但仍然没有任何收获。

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RCI with Cameron MacLean · CBC News

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