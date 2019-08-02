加中两国外长就孟晚舟引渡案和两名加拿大人被关押 “坦率交换意见”

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第52届东盟外长会议本周在泰国曼谷举行。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）和中国外长王毅利用这个机会举行了一次双边会谈。这是自去年12月华为财务总监孟晚舟在温哥华转机时被捕后两国外长的第一次会谈，至少是在公开场合。

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加拿大外交部说，两位外长坦率交换了意见，讨论了加中两国双边关系的重要性并强调两国人民之间深刻而长远的联系。弗里兰德说，她向王毅表达了加拿大政府对前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国被捕并被指控间谍罪名的关注，王毅也表达了对孟晚舟引渡案程序的关注。双方表示要继续进行对话。

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弗里兰德还在推特上贴出一张她和王毅握手的合影。加拿大外交部也在其网站上发布了这个消息。

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保守党领袖希尔评论说，自由党政府没有采取任何行动，没有任命驻中国大使，也没有向世贸组织提出对中国的投诉。他不会为加中外长的会晤祝贺弗里兰德，因为政府应该“做得更多，做得更早”。

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（RCI with CBC News， Catharine Tunney）

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