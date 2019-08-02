发给你签证的可能是一个机器人：加拿大用人工智能审理来自中印的签证申请

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如果你来自一个和加拿大没有免签协议的国家，到加拿大来探亲或旅游就必须申请临时居留签证（TRV）。自2018年初起，加拿大移民部开始进行一个试点项目：用人工智能来处理一部分来自中国和印度的签证申请。之所以选择中印，是因为来自这两个国家的临时居留签证申请者超过其他国家。

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Radio-Canada记者Romain Schué报道说，去年有60万中国公民和40万印度公民拿到了加拿大临时居留签证。申请者的人数自然更多，而且在持续增加。加拿大移民部的数字显示，2018年的中国申请者人数比前一年增加了8.3%，印度申请者则增加了50.8%。

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来自中印的申请有将近三分之一由人工智能处理

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加拿大移民部发言人表示，申请临时居留签证的人越来越多，在审批过程中使用人工智能可以大大节省时间，提高效率。有了这个小帮手，许多来自中国的申请可以进入简化程序，处理速度提高了将近90%。

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来自印度的申请情况要复杂一些，只有3%的申请可以用简化程序处理。

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是否可以扩大到移民审批？

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加拿大移民审批过程漫长，对此的抱怨由来已久。那么人工智能的使用是否可以扩大到移民申请审批呢？移民部对此持谨慎态度，但也没有完全关上大门。一些移民律师认为，使用人工智能不仅可以提高效率和节省人力物力，而且人工智能不会被情绪和偏见左右，因此会更加公正。

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但是人工智能专家却没这么乐观。多伦多大学去年秋天发表的一份研究报告说，使用人工智能并不能杜绝歧视，关键要看它是如何被设计的。

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人工智能的缺陷

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魁北克人工智能研究所的创办者和负责人本吉奥（Yoshua Bengio）也警告说，不要用人工智能来代替人的判断。他说，筛选申请人，分析每个人的经历，这不仅需要情感的功能，还需要有能力理解整个社会背景，理解人的价值观和社会的运作。这其中的复杂性连用语言表达清楚都很困难，更何谈设计成程序。

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这位加拿大人工智能大师预言说，能承担这类工作的人工智能在短时间内不会问世。

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如果分析评估各种不同的人是人工智能的短板的话，那如何保证它对签证申请的处理是正确的呢？移民部官员表示，他们的电脑分析系统都请外部专家进行过检查和鉴定。人工智能的主要作用是帮助审批人员筛选申请。它的工作在每个阶段都受到人的监督，安全检查和犯罪记录检查也都是由人来完成的。

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在魁北克省修改移民法后，已经有一家高科技公司提出把利用人工智能筛选应聘者的技术用在移民审批上。该省移民部还没有接受这一提议。

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（RCI avec Radio-Canada, Romain Schué）

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