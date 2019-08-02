多伦多 “八月长周末” 五彩缤纷

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年 8 月的第一个星期一 是加拿大的 “公民假日” (The Civic Holiday) ，一些省份和地区会放假，其他省份的人则照常工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省通常把 “公民假” 长周末称为 “8月长周末”，这是一个全省假日，成千上万的家庭将在本周末外出，郊游、露营、参加各种活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年天公也作美，加拿大环境部预报说，这个长周末大多伦多地区基本上都是晴天，白天的气温将在 25 摄氏度上下。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司 CBC 的多伦多分部归纳了一下 “8月长周末” 的主要活动：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加勒比狂欢节

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第 52 届多伦多加勒比狂欢节 （Toronto Caribbean Carnival）将在本周六（8月3日）开幕，这个节日持续四周，主题就是庆祝加勒比地区的文化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期六上午 8:30，狂欢节大游行 Grand Parade 将在展览广场和湖岸大道（Exhibition Place and Lakeshore Boulevard） 处开始，然后向东行进，这个活动持续全天，一直到晚上9点钟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

您可以在此处了解狂欢节的详细信息：https://www.caribanatoronto.com/event/caribanaparade

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，狂欢节大游行会带来交通拥堵，一些街道将禁止车辆通行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

印度美食节/ 排骨节

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期日（8月4日），在多伦多市政厅所在的内森·菲利普斯广场（Nathan Phillips Square）将举办 印度美食节 – Taste of India Food Festival 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是北美地区规模最大的印度美食节，会有超过 50 个商家出售独特而美味的印度菜肴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个活动适合家庭参加，免费入场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肉食爱好者，不妨去士嘉堡（Scarborough）市享受 排骨节 – Ribfest。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

排骨节每年一次，今年是第18 届，这个活动将从本星期五持续到下星期一 （8月5日）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

户外电影 / 网球比赛

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电影爱好者们，可以在星空下度过的一个美好的夏日夜晚， 多伦多户外电影展 – Toronto Outdoor Picture Show 将在星期日 18 点在公园 Christie Pits Park 放映1995 年的 Sense and Sensibility。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

喜欢运动的人，可以去观看 2019 年女子罗杰斯杯 Rogers Cup。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一世界著名的网球锦标赛将于星期六在约克大学 （York University）的英杰华中心 （ Aviva Centre）开始，比赛一直持续到 8 月 11 日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Serena Williams 等超级网球巨星将会到场。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

交通和停车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在加勒比狂欢节期间，多伦多的一些道路将被封闭，交通将受到限制。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

尤其是在狂欢节大游行的这个周末，一些街道从周六到周日早将禁止车辆通行。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

有关封路的信息： http://torontopolice.on.ca/newsreleases/44530

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

8 月 5日，下个星期一，政府的办公室都将关门，银行、邮局、公立图书馆、酒品店 LCBO 等都不营业，大多数主要食品超市也将关门，所以人们在星期一前需要储备些食品。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

多伦多市的公立室外游泳池、浅水池、水边沙滩周一 （8月5日）将继续开放。

但公立的室内游泳池和社区中心将会关闭。

公交系统 TTC 在星期一将按照节日时间表进行运行。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada