(Christopher Katsarov/Canadian Press)

多伦多 “八月长周末” 五彩缤纷

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月2日（星期五）12:26
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年 8 月的第一个星期一 是加拿大的  “公民假日” (The Civic Holiday)  ，一些省份和地区会放假，其他省份的人则照常工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省通常把 “公民假” 长周末称为  “8月长周末”，这是一个全省假日，成千上万的家庭将在本周末外出，郊游、露营、参加各种活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年天公也作美，加拿大环境部预报说，这个长周末大多伦多地区基本上都是晴天，白天的气温将在 25 摄氏度上下。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司 CBC 的多伦多分部归纳了一下  “8月长周末” 的主要活动：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加勒比狂欢节

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Christopher Katsarov/Canadian Press)

第 52 届多伦多加勒比狂欢节 （Toronto Caribbean Carnival）将在本周六（8月3日）开幕，这个节日持续四周，主题就是庆祝加勒比地区的文化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期六上午 8:30，狂欢节大游行 Grand Parade 将在展览广场和湖岸大道（Exhibition Place and Lakeshore Boulevard） 处开始，然后向东行进，这个活动持续全天，一直到晚上9点钟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

您可以在此处了解狂欢节的详细信息：https://www.caribanatoronto.com/event/caribanaparade

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，狂欢节大游行会带来交通拥堵，一些街道将禁止车辆通行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(David Donnelly/CBC)

印度美食节/ 排骨节

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期日（8月4日），在多伦多市政厅所在的内森·菲利普斯广场（Nathan Phillips Square）将举办 印度美食节 – Taste of India Food Festival 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是北美地区规模最大的印度美食节，会有超过 50 个商家出售独特而美味的印度菜肴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个活动适合家庭参加，免费入场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肉食爱好者，不妨去士嘉堡（Scarborough）市享受 排骨节 – Ribfest

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

排骨节每年一次，今年是第18 届，这个活动将从本星期五持续到下星期一 （8月5日）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

户外电影 / 网球比赛

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Emily Reid, CPFF)

电影爱好者们，可以在星空下度过的一个美好的夏日夜晚， 多伦多户外电影展 – Toronto Outdoor Picture Show 将在星期日 18 点在公园 Christie Pits Park 放映1995 年的 Sense and Sensibility。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

喜欢运动的人，可以去观看 2019 年女子罗杰斯杯  Rogers Cup

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一世界著名的网球锦标赛将于星期六在约克大学 （York University）的英杰华中心 （ Aviva Centre）开始，比赛一直持续到 8 月 11 日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大安省选手 Bianca Andreescu 将参加罗杰斯杯 (Lynne Sladky/Associated Press)

Serena Williams 等超级网球巨星将会到场。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

交通和停车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在加勒比狂欢节期间，多伦多的一些道路将被封闭，交通将受到限制。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

尤其是在狂欢节大游行的这个周末，一些街道从周六到周日早将禁止车辆通行。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

有关封路的信息： http://torontopolice.on.ca/newsreleases/44530

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

8 月 5日，下个星期一，政府的办公室都将关门，银行、邮局、公立图书馆、酒品店 LCBO 等都不营业，大多数主要食品超市也将关门，所以人们在星期一前需要储备些食品。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(Canadian Press)

多伦多市的公立室外游泳池、浅水池、水边沙滩周一 （8月5日）将继续开放。

但公立的室内游泳池和社区中心将会关闭。

公交系统 TTC 在星期一将按照节日时间表进行运行。

(Timothy Neesam/CBC)

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者