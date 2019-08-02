新规定：魁省居民须付至少2%信用卡账单

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从8月1日星期四开始，加拿大魁北克省信用卡最低月供的新规定生效，信用卡主人每月支付信用卡账单时要付的最低金额从原来的10加元改为账单金额的至少2%；魁北克政府已经表示，这个比例将被逐步提高到5%。

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如果消费者信用卡账单是1千加元，利息是19.9%，在每月只支付2%最低付款额度的情况下还清这1千加元信用卡债务需要26年的时间，届时支付的利息总额达到3千加元。

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而如果每个月的付款额度被提高到5%，则这1千加元的信用卡债务在6年之内就可以还清，支付的利息总额也大幅度下降到只有442加元。

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其实，20年前信用卡公司要求的每月最低付款额度就是5%。

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金融市场专家们认为，提高每月信用卡的最低付款额度能够迫使自制力不高的消费者控制其欠下的信用卡债务。

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加拿大其他省份在密切关注魁北克省这一新规定的实施效果，以在不久的将来采取同样的措施。

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加拿大是世界上消费者欠债程度最高的国家中的一个，去除房贷欠款后加拿大消费者人均欠债2万2千加元，主要是来自信用卡的债务、银行信用额度欠款和分期付款购物的债务。

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