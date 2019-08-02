美国正式退出美俄中程导弹条约

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五（8月2日），美国正式退出美俄《中程导弹条约》，理由是不愿再守着一项被俄国屡屡违反的条约。1987年由美国前总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫谈判达成的这项条约禁止两国研发部署射程在500公里到5500公里之间的陆基弹道导弹与巡航导弹，包括常规导弹和核导弹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国官员说，俄国无视中导条约，在俄国各地部署可以攻击欧洲关键目标的巡航导弹。俄国否认这个指控，称美国是在为退出条约找借口，并要求美国停止在欧洲部署中短程核导弹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国国会的一份报告说，美国退出《中程导弹条约》的重要原因之一是中国。中国不希望美国退出该条约，但是利用自己不受其限制的地位，近年来加紧研制导弹，以抗衡美国在亚太地区的军事力量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国在退出中导条约后也将研制中程导弹，并计划在亚太地区部署。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普曾经表示，他希望和中俄达成一个涵盖所有核武器的三方条约。美国国务卿蓬佩奥星期五在一份声明中再次呼吁中俄两国与美国合作，为世界带来真正的安全。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Thomson Reuters， CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada