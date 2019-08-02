野外露营对健康大有好处

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大家都知道，每年定期外出度假对健康是有益的，帮助人们放松精神压力，暂时忘掉日常生活中的各种琐事。

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然而，专家们说，露营，尤其是进行野外露营，对健康的好处更多。

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蒙特利尔的化学家 Normand Voyer 对加拿大广播公司表示，进行野外露营，尤其是在森林中露营，可以延长人的寿命，并有助于预防心血管疾病。

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他说，有科学研究表明，露营减少了压力，可以降低血压和皮质醇 （压力荷尔蒙）的水平，进行野外露营的时候，人的大脑似乎能完全投入进去，有助于帮你摆脱日常生活所带来的消极感和压力。

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加拿大广播公司报道说，斯坦福大学 （Université de Stanford）研究人员在 2015 年发表的一项研究表明，只要在野外停留 90 分钟，就会对大脑产生有利的影响，特别是对大脑容易产生攻击性和抑郁情绪的区域产生影响 。

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另一项由科罗拉多大学（Université du Colorado）完成的研究表明，进行为期一周的野外露营可以重置人的 “生物钟”，从而有助于那些失眠的人改善睡眠。

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（Radio Canada）

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