长时间等待起飞你应该知道的几件事

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在加拿大广播公司报道了Air Transat航空公司让三百多名乘客在罗马机场跑道蒸笼般的机舱里困了6个小时的消息后，不少加拿大人产生了许多疑问。

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为啥不让下飞机

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首先的疑问是，在登机后很长时间不能起飞的情况下，航空公司为什么一定要把乘客困在机舱里而不让他们下飞机呢？

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有好几个原因会造成乘客不得不滞留在飞机上。一个是乘客下飞机需要航站楼停机位和机场地勤人员的帮助才能让飞机在停机位安全停靠、让乘客安全下机；在繁忙的机场航站楼停机位是很紧张的。

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另一个原因是如果让乘客下飞机回到机场大楼，该航班就失去了等待起飞的排位，在乘客重新登机后该航班要重新开始排队等待起飞。

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此外还有安全因素。如果乘客下飞机之后离开了安检后区域，要找到这些乘客、等待他们再次通过安全检查都要耗费时间。如果有乘客决定放弃该航班、不再登机则麻烦更大，因为根据安全法规必须找到该乘客的行李并拿下飞机才行。可以想象把一架有3、4百名乘客飞机上的行李都拿下来、找出不上飞机乘客的行李、再把登机乘客的行李重新装上飞机要耗费的时间会有多长。

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等待时间的限制

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根据加拿大政府有关当局规定，在加拿大机场乘客登机后等待起飞的时间超过三个小时后就必须返回航站楼登机口让乘客们下飞机，只有出于安全、安保、海关、空中交通管制等原因才可以例外；或者是该航班在接下来的45分钟之内能够起飞、而且能够确保向机上乘客提供舒适服务的情况下也可以例外。

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乘客有权获得的服务

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根据新推出的加拿大民航乘客权益法案，航空公司必须向已经登机但无法按时起飞的乘客提供至少4个方面的服务，一是准许使用厕所，二是确保机舱内良好通风和合适的温度（根据需要启动制冷或取暖装置），三是提供饮料（时间长还要提供食品），四是提供通讯和信息服务。

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长时间待机的原因

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曾经担任过多年机长的加拿大民航专家Ross Aimer指出，乘客登机后飞机不得不长时间等待起飞的原因99%的情况下是民航公司无法控制的天气原因，比如冬天的暴风雪天气和起飞前需要经过机身除冰处理的天气。

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另一个会造成乘客登机后长时间无法起飞的原因是飞机出现机械故障。

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还有的等待情况是飞机降落后无法让乘客下飞机而在跑到上等待，造成这种情况的主要原因是没有航站楼机位、没有或缺乏海关官员查验入境旅客等。

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具体到本星期意大利罗马机场Air Transat飞往加拿大多伦多的航班在跑道上等待6个小时的原因，Air Transat公司说其上述航班的飞机出现机械故障，在飞机停留时间超过6小时后又不得不取消了该航班，因为机组人员的待机时间超过了规定的工作时间。随后机上乘客被安排下飞机住进机场附近酒店，在差不多24小时之后在第二天下午乘飞机飞往目的地。

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Air Transat因为2017年让两架客机在渥太华机场停机坪上待机4个小时，没有向乘客提供食物和空调而被判罚39万5千加元。

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RCI with CBC News

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