Capital One：将通过信件或邮件联系数据被泄露客户

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美国金融公司 Capital One Financial Corp. 表示，将通过信件或邮件联系在本周数据泄露中受到影响的客户，而不是通过电话。

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该公司告诫说，不会通过电话联系任何人，若客户接到有关电话，千万不要提供任何个人信息。

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本周一，Capital One 宣布该公司系统遭到黑客入侵，美国约 1 亿名客户和加拿大 600 万名客户的个人信息外泄，其中包括姓名、地址、电话号码和信用评分。

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另外，该公司加拿大信用卡客户的大约 100 万个社会保险号码也被盗取。

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美国的软件工程师 Paige A. Thompson 已经被逮捕，将在 8 月15日再次出庭。

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Capital One 公司表示，正在与美国和加拿大的当局合作，包括加拿大隐私专员办公室，以 “保护受到影响的人”。

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安大略省前隐私专员 Ann Cavoukian 说， 持有 Capital One 信用卡的加拿大人应该经常检查自己的信用卡消费记录，如果发现可疑费用，应立即拨打信用卡背面的号码，通知 Capital One 公司。

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（Melissa Bennardo , CBC）

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