CMHC：加拿大房地产市场风险下降

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corporation （CMHC）最新发表的加拿大主要城市房地产市场评估报告说，过去半年加拿大房地产市场的风险程度有所下降，从红色降为黄色。

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CMHC过去两年一直把加拿大房地产市场的风险评估定为高风险的红色。

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加拿大房贷和住房公司从四个方面衡量房地产市场的风险。一是房屋挂牌上市量是否远远落后于房屋成交量，二是房地产价格是否迅速上升，三是房价是否虚高，四是住房空置率是否过高。

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对加拿大主要城市房地产市场上述四个因素进行综合分析后就得出了房地产市场的风险指数。

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虽然加拿大整体来说房地产市场面临的风险是温和的黄色，但有三个城市仍然处于高风险的红色。这三个城市是多伦多，哈密尔顿和维多利亚。

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温哥华过去半年里前三个月处于高风险的红色，后三个月由于房价下降而风险也从红色下降为黄色。

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