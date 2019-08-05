中国暂停进口美国农产品，人民币“破七”：美国股市大跌

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中国商务部突然宣布暂停进口美国农产品，同时人民币对美元汇率“破七”，即跌破7元人民币换1美元的心理大关。这被视为贸易战进一步升温转向货币战的信号，美国股市因此急跌。

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到星期一收盘时，美国道琼斯工业指数下跌767.27点（-2.9%），标普500指数下跌87.31点（-3%），纳斯达克指数下跌278.03点（-3.5%）。损失最严重的是被认为最依赖中国市场的科技股。苹果和微软的股票分别贬值5%和4.3%。

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星期一适逢安大略省公共假日，多伦多股市因此没有开门。

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美国总统特朗普上星期宣布对另外3000亿美元的中国商品加征10%关税。中国当即表示会采取报复措施。

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美国总统特朗普在推特上发文，指责中国操纵汇率，严重违规。但目前尚不清楚美国政府是否会因此把中国列为汇率操纵国。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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