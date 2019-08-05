北美大湖区今年已有至少 51 人溺亡

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2019年到目前为止，北美的大湖区 （Great Lakes ）已经有 50 多人溺水死亡，专家们表示，今年的溺水死亡人数有可能会是至今为止最高的一年。

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杰米·拉克拉夫特（Jamie Racklyeft）是 “大湖区水域安全联盟”（Great Lakes Water Safety Consortium）的行政主任，他告诉加拿大广播公司，有很多因素能导致一个人溺水，每年都有很多的人到大湖区度假，湖里的水很暖和，人们进到湖里，但他们往往没有想到，这些湖泊是很深的。

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大湖的水位在夏季一向最高，自 2010 年以来，北美五大湖有大约 800 人溺水身亡。

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跟海洋一样危险

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戴夫·本杰明（Dave Benjamin）是 “大湖冲浪救援项目”（The Great Lakes Surf Rescue Project ）的联合创始人，他说，很多人以为大海是危险的，湖泊没有那么危险，但实际上湖泊一样危险。

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本杰明说，好些人对于如何保护自己的回答是 “不知道”，大湖冲浪救援项目专门开设有针对五大湖游泳安全的课程，既举办讲座，也到学校去安排讲演。

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本杰明说，在下水之前，评估安全性的一个最重要的因素是确认风吹的方向。

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他说，你站在湖边，脚趾指向水面，这时能感觉到风是吹向陆地，还是吹向大湖，如果风向是吹向湖面的，你到了水中，就可能把你越带越远。

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另外，“大湖区水域安全联盟” 和 “大湖冲浪救援项目” 都警告人们不要在湖里使用充气装置，这样的充气装置在有风的时候很容易翻转过来。

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自己的危险经历

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杰米·拉克拉夫特告诉加拿大广播公司，现在他致力于宣传五大湖区的水上安全，主要是他自己曾经有过一段危险的经历。

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他说，2012年，我去了密歇根湖，下到湖里后，发现水越来越深，自己距离岸边越来越远。

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幸运的是，拉克拉夫特知道这个时候自己应该做什么，他说，如果你在水中挣扎，应该做的是翻过身来，仰浮在水面上的。

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他说，自己当时进行了大声呼救，但不知道是否有人能听到，醒过来时自己已经在岸边，有人在最后时刻救了他。

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游泳安全

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上述两个组织都表示，游泳安全是一个公共健康的问题。

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戴夫·本杰明表示，一个人会游泳，并不一定知道遇到险境时如何求生存，这两者之间是有区别的。

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安省警方加强监控湖泊

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在8月初的这个长周末期间，安大略省警察局（OPP）加强了对安省河流湖泊的安全监控，不停有警察的船只在进行巡逻。

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安省警察局还强调，严格禁止在移动的船只上吸食大麻。

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安大略省东部的警官布莱恩·内维尔（Byron Newell）补充说，

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今年超过 40％的水上事故有酒精的因素，我们重申，如果你喝了酒或吸用了大麻，不要开船。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在巡逻期间，安省警方对许多船只进行了检查，并对违规者开了罚单。

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例如，一位船主因船上没有配备足够的救生衣，被罚款240加元。

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安大略省警察局的警官辛提亚·萨瓦尔（Cynthia Savard） 重申：

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船只离岸之前，必须保证船上的每一个人都能有一件救生衣和一个口哨，并应该告诉家人自己的航行行程，以及到达目的地的时间。

(CBC, Frédéric Pepin / Radio-Canada )

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