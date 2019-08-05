华裔学者向中国运送病毒样本可能违规

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据几位不愿透露姓名的在加拿大国家微生物实验室工作的人士的消息，被带离实验室的华裔病毒学者邱香果向中国运送埃博拉病毒可能涉嫌绕过规定、没有签署保护加拿大知识产权的文件。

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在加拿大公共卫生署的要求下，皇家骑警已经介入调查邱香果事件。

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有报道说，来自温尼伯加拿大国家微生物实验室的埃博拉等活体病毒在今年3月31日经由加拿大航空公司的航班被运送到北京、交给中国政府下属的中国科学院。

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虽然加拿大公共卫生署表示这一运送埃博拉病毒的行动遵守了联邦政府的有关规定、并拒绝证实皇家骑警在调查这一事件，但一些加拿大专家认为，加拿大联邦警察介入调查邱香果显示向中国运送埃博拉病毒这件事可能没有那么简单。

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邱香果是温尼伯加拿大国家微生物实验室疫苗研究项目的负责人，重点研究针对埃博拉病毒的疫苗。她的丈夫也是该实验室的科研人员。

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RCI with Karen Pauls · CBC News

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