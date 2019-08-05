新的“白色恐怖”：白人至上主义兴起的威胁

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在刚刚过去的周末，美国得克萨斯州埃尔帕索市和俄亥俄州代盾市先后发生枪击案，分别造成22人和9人死亡。遇害者的年龄从2岁到82岁。埃尔帕索枪击案的嫌犯克鲁西乌斯（Patrick Crusius）动手前在网上发表了一份宣言，指责移民抢走美国人的工作，并警告拉美人正在“入侵得克萨斯”。

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美国警方把埃尔帕索枪击案定为“内部恐怖主义”袭击。这起枪击案又一次引起人们对白人至上主义的关注。自今年年初以来，因卷入内部恐怖主义活动被美国联邦调查局（FBI）逮捕的人已经过百。FBI局长克里斯托弗.雷（Christopher Wray）上个月表示，这些人中的大部分信奉白人至上主义，这是他们从事暴力活动的动机。

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）今年三月在联合国安理会发言时说：“新纳粹，白人至上主义者，‘非自愿独身者’，本土主义者和诉诸暴力的反全球化激进人士，他们威胁到我的国家，以及世界上其他国家的稳定。”

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在弗里兰德的联合国发言之前，加拿大安全机构已经数次在其报告中把白人至上主义等极右团体列为对加拿大社会的威胁。今年六月份，加拿大公共安全部首次把白人至上新纳粹团体“鲜血与荣耀”及其武装分支“C18”列入恐怖组织名单。该组织1987年成立于英国，在随后十几年中扩展到欧洲各地，目前在加拿大全国多个城市有分支。

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2012年，该组织的两个BC省成员曾在一个菲律宾男子身上浇上煤油点火，并辱骂和攻击一个试图阻止他们的路人。两人之一在此之前还攻击过一个黑人，一个拉美裔男子和一个原住民女性。

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根据加拿大皇家骑警2017年的反恐报告，“鲜血与荣耀”和“C18”主要活跃于安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省。其成员卷入多起暴力攻击事件。他们组织的演唱会和“白色骄傲”游行集会吸引了光头党和其他新纳粹支持者参加。

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维多利亚大学社会学教授希尔（Sean P. Hier）曾经对加拿大的白人至上团体进行过深入研究。他认为，互联网使各个白人至上团体更容易联合起来彼此呼应，也使普通网民更容易接触和接受其观念。

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除了白人至上主义等极右团体的威胁外，枪支暴力犯罪在加拿大也连续三年呈上升趋势。以刚刚过去的周末为例，从星期六到星期一（8月3日至5日）凌晨，多伦多发生了11起枪击事件，有13人受伤，其中一人有生命危险。他是今天凌晨在一个夜店里被打伤的，同时受伤的还有另外6人。

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多伦多市长托里（John Tory）星期一再次重申在该市禁止手枪的决心。多伦多警察局长桑德斯（Mark Saunders）表示，是否禁枪取决于政界，但是让枪支在多伦多街头绝迹对这个城市绝对是一件好事。

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在美国，相隔两千公里的埃尔帕索市和代盾市正在准备31名遇害者的葬礼。随着警方调查的深入，更多关于凶手的信息被披露出来。据《洛杉矶时报》报道，21岁的克鲁西乌斯在同学和邻居的印象中是个极度孤僻的人，几乎从不与人来往。而代盾市枪击案嫌犯贝茨（Connor Betts）在中学里就表现出很强的暴力倾向。他曾开列“黑名单”，在上面记下他想杀掉的人和想强奸的人的名字。

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克鲁西乌斯已被警方逮捕。贝茨在枪击案中被击毙，因此警方对他的作案动机目前还了解不多。警察在他打出第一枪后的三十秒内赶到现场，但是他在这段短短的时间里已经射出41发子弹，打死9人，打伤27人。死者中包括他自己的妹妹，22岁的梅根.贝茨。

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（RCI with CBC News, CP, National Post, Los Angeles Times）

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