Angela Johnston/CBC

警方潜水员下水搜寻BC杀人凶嫌踪迹

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月5日（星期一）11:33
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大警方搜寻涉嫌在不列颠哥伦比亚省杀死三人的两名杀人凶嫌Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky的搜捕行动已经进行了两个星期，采用了空中监控、地上巡逻、和水下搜寻等行动，但这两名杀人凶嫌仍然没有被找到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

水下搜寻

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

84日星期天下午，加拿大联邦警察派出的潜水小组在马尼托巴省北部Gillam镇附近Nelson River的一段河段进行了潜水搜查，但皇家骑警既没有说他们在水下寻找什么、也没有说几个小时的潜水搜寻结束后有什么收获。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，警方证实引起他们潜水搜查行动的是82日星期五直升机空中巡逻时在Nelson River的一个河段发现一条损坏了的简易铝壳小船。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Angela Johnston/CBC

Nelson River的源头是温尼伯湖、向北流入Hudson Bay湾，流经Gillam镇的河段水流湍急，下游还有几个发电水坝。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

天上+地上

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在马尼托巴省会城市温尼伯东北部730公里的Gillam镇有人口1300人，这里是两名不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌在7月21日最后现身的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在发现上述小船前几天，加拿大警方已经把增派到Gillam镇执行搜剿任务的特警人数大幅度减少，并停止了空军飞机的支援行动；因为在这之前连续几天的密集搜索行动并没有发现两名杀人凶嫌的任何行踪。不过警方表示，虽然减少部署在Gillam镇的警力，但仍然留有部分特警人员在当地进行有选择的重点搜寻行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方过去十多天动用警犬搜捕的范围达到1万1千平方公里，差不多有两个加拿大最小省份爱德华王子岛省的面积。警方还对Gillam镇所有的建筑物进行了检查，不管是有人居住还是没有人居住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

费时费力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家骑警助理总监Jane MacLatchy对媒体表示，在人烟稀少、地形复杂的北部地区搜捕逃犯是很困难的行动，在较长时间内找不到逃犯的可能性很大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方7月28日收到来自民众的举报，说在离Gillam镇2百公里之外的York Landing地区的垃圾场附近发现模样像不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌的两名年轻男子；警方紧急派出特警前往该地区进行搜查，但因无法证实两名杀人凶嫌曾经到过那里而结束了在该地区的搜查行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随后，安大略省警方收到北部Kapuskasing地区的民众举报，说7月31日上午10点半在11号公路的一个修路地段见到符合BC杀人凶嫌相貌的两名年轻男子驾车驶过。这两位男子驾驶的是2016年或2018年出厂的福特Focus汽车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Gilbert Rowan/CBC)

何时恢复平静

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kapuskasing在安大略省北部，离Sudbury市230公里。但警方在派出调查小组前往Kapuskasing地区进行调查后，也无法证实两名不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky曾经到过那里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去半个月由于警方大规模搜捕杀人凶嫌的行动而处于媒体关注焦点的Gillam镇居民生活在不安的状态，他们希望两名杀人凶嫌能够很快被找到、他们的生活能够恢复平静、在自己的社区能再度感到安全。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ian Froese · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者