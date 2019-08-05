警方潜水员下水搜寻BC杀人凶嫌踪迹

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加拿大警方搜寻涉嫌在不列颠哥伦比亚省杀死三人的两名杀人凶嫌Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky的搜捕行动已经进行了两个星期，采用了空中监控、地上巡逻、和水下搜寻等行动，但这两名杀人凶嫌仍然没有被找到。

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水下搜寻

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在8月4日星期天下午，加拿大联邦警察派出的潜水小组在马尼托巴省北部Gillam镇附近Nelson River的一段河段进行了潜水搜查，但皇家骑警既没有说他们在水下寻找什么、也没有说几个小时的潜水搜寻结束后有什么收获。

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不过，警方证实引起他们潜水搜查行动的是8月2日星期五直升机空中巡逻时在Nelson River的一个河段发现一条损坏了的简易铝壳小船。

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Nelson River的源头是温尼伯湖、向北流入Hudson Bay湾，流经Gillam镇的河段水流湍急，下游还有几个发电水坝。

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天上+地上

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在马尼托巴省会城市温尼伯东北部730公里的Gillam镇有人口1300人，这里是两名不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌在7月21日最后现身的地方。

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在发现上述小船前几天，加拿大警方已经把增派到Gillam镇执行搜剿任务的特警人数大幅度减少，并停止了空军飞机的支援行动；因为在这之前连续几天的密集搜索行动并没有发现两名杀人凶嫌的任何行踪。不过警方表示，虽然减少部署在Gillam镇的警力，但仍然留有部分特警人员在当地进行有选择的重点搜寻行动。

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警方过去十多天动用警犬搜捕的范围达到1万1千平方公里，差不多有两个加拿大最小省份爱德华王子岛省的面积。警方还对Gillam镇所有的建筑物进行了检查，不管是有人居住还是没有人居住。

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费时费力

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加拿大皇家骑警助理总监Jane MacLatchy对媒体表示，在人烟稀少、地形复杂的北部地区搜捕逃犯是很困难的行动，在较长时间内找不到逃犯的可能性很大。

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警方7月28日收到来自民众的举报，说在离Gillam镇2百公里之外的York Landing地区的垃圾场附近发现模样像不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌的两名年轻男子；警方紧急派出特警前往该地区进行搜查，但因无法证实两名杀人凶嫌曾经到过那里而结束了在该地区的搜查行动。

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随后，安大略省警方收到北部Kapuskasing地区的民众举报，说7月31日上午10点半在11号公路的一个修路地段见到符合BC杀人凶嫌相貌的两名年轻男子驾车驶过。这两位男子驾驶的是2016年或2018年出厂的福特Focus汽车。

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何时恢复平静

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Kapuskasing在安大略省北部，离Sudbury市230公里。但警方在派出调查小组前往Kapuskasing地区进行调查后，也无法证实两名不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky曾经到过那里。

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过去半个月由于警方大规模搜捕杀人凶嫌的行动而处于媒体关注焦点的Gillam镇居民生活在不安的状态，他们希望两名杀人凶嫌能够很快被找到、他们的生活能够恢复平静、在自己的社区能再度感到安全。

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RCI with Ian Froese · CBC News

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