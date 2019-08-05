魁省政府拨款 2 千万，保护和修复宗教文化遗产

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魁北克省政府拨款 2000 万加元，用于保护和修复具有宗教和文化遗产价值的建筑物和艺术品。

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魁省文化和传媒部长 Nathalie Roy 周日（8月4日）在蒙特利尔南岸 Boucherville 市的 Sainte-Famille 教堂宣布了这一消息。

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在所拨的款项中，大约 1500 万加元将被用来修复魁北克省几个地区的历史建筑物，也包括修复里面的艺术品， Sainte-Famille 教堂就是一个已经被选定的修复地点，这个教堂的彩色玻璃窗要追溯到 1801 年。

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剩余的 500 万加元将用于把教堂改为其他用途的场所。

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Nathalie Roy 说，全省有许多建筑物需要维护和修复，但只有符合一系列标准的项目才能获得政府的资金补助。

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这些标准包括建筑物的年龄、建筑风格、室内的装饰和艺术品等，提出的申请将由促进魁北克宗教遗产保护的非营利组织 Conseil du patrimoine religieux 来审查。

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该组织的主席 Josée Grandmont 说，每个村庄都有一座教堂，这是魁北克的文化遗产。

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（CBC/Radio-Canada）

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