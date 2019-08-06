加拿大公司在土耳其的金矿开采项目遭到当地民众反对

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星期一在土耳其西部小城Kirazli附近，五千多名示威者举行集会游行，反对一个加拿大公司的金矿开采项目。示威者中有当地民众，环保人士和反对党议员。一些人手中的标语牌上写着：“没有金子不要紧，没有Kaz山不能活。”“喜欢金子的人不要来。”

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这个引起争议的开采项目属于加拿大阿拉莫斯黄金勘探开采公司的土耳其分公司。反对者说，该公司在环保评估报告中预计会有46000棵树被砍掉，但实际上被砍掉的树超过了19万棵。这个项目将会损害当地的生态平衡，用来提取黄金的氰化物将会污染附近的土地和水源。

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负责此项目的土耳其分公司多古比加矿业公司表示，开矿确实砍掉了1万3千400棵树，但是项目完成后公司会补栽更多。土耳其政府官员否认金矿将使用氰化物，并说矿业开采项目能使土耳其减少对进口能源的依赖并减少财政赤字。

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（RCI with Thomson Reuters）

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