加拿大外长：目前加中关系仍然充满挑战

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期二（8月6日）在多伦多与来访的英国新任外交大臣拉布（Dominic Raab）会晤，随后举行新闻发布会。在被记者问到加中关系时，弗里兰德表示，尽管上个星期她和中国外长王毅的会面是一个进步，但她还是想提醒加拿大人，目前的加中关系仍然处于困难时期。

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弗里兰德和王毅上周利用在曼谷参加东盟外长会议的机会举行了一次双边会谈。这是自华为财务总监孟晚舟引渡案以来两国外长第一次正式会面。孟晚舟去年12月在温哥华被捕后不久，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）相继在中国被捕，并被指控间谍罪名。

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弗里兰德说，她和王毅坦率交换了看法，双方表示将保持交流渠道的畅通。

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在今天的新闻发布会上，她还为英国政府在康明凯和斯帕弗案上所表示的“坚决而公开的支持”向拉布表示感谢。

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拉布两个星期前刚刚被任命为英国外交大臣。他星期二在《环球邮报》上撰文说，英国和加拿大之间的联系是如此紧密和深刻，用朋友和同盟来形容并不合适，他更愿意把两国看作是同一个家族的两个分支。他还预言，脱欧后的英国将和加拿大有更密切的关系。

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（RCI with CBC News，Globe and Mail）

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