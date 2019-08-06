加拿大大西洋沿海开始出现热带鱼

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在加拿大大西洋沿海的新斯科舍省水域中，人们开始越来越多地发现热带鱼。

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当地潜水员劳埃德·邦德 （Lloyd Bond ）说，海马、鳗鱼和长笛鱼等在新斯科舍省的水域中以前很少见到，但过去 6 年来，他已经在圣玛格丽特湾 St. Margaret’s Bay 拍摄到不少这些热带海洋动物的五彩缤纷的照片。

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海洋升温

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这些热带鱼的照片引起了加拿大海洋生物学家的强烈兴趣。

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波利斯·沃尔姆（Boris Worm ）就是其中一位，他是达尔霍斯大学 （Université de Dalhousie）的教师，几十年来自己也进行潜水。 他说，海马、长笛鱼等以前在新斯科舍省的水域中非常罕见，这些热带海洋动物的出现，是气候变化的另一个证明，而且可能会对渔业产生影响。

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根据加拿大海洋渔业部的一份报告，海面的温度不断升高是一个趋势。

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墨西哥湾流的影响

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此外，墨西哥湾流 （Gulf Stream）的影响也正在不断增加。

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沃尔姆说，墨西哥湾流的一些漩涡可以进入加拿大北大西洋沿岸水域，从而带来热带和亚热带鱼类。

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他解释说，当水温升高，达到 20 度或更高的温度时，这些（漩涡）就会发生，它们中往往带有热带和亚热带物种。

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（CP, Radio-Canada）

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