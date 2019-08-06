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担心短缺：加拿大应限制美国人购药

作者 方华 |
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发表 2019年8月6日（星期二）11:09
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加拿大制药业呼吁加拿大政府不要等到药物短缺问题恶化后在采取行动，而是应该采取防患于未然的措施防止目前还只是个别情况的药品短缺问题普遍化。

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跨境买胰岛素

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Martin Trainor/CBC

美国民众越过边界来加拿大购买便宜的糖尿病药品胰岛素的人越来越多，因为同样的胰岛素药品在加拿大的售价不到美国的十分之一。7月下旬，正在角逐美国民主党总统候选人的桑德斯还特意陪同一大巴车的美国人来加拿大温莎市购买胰岛素。

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站在桑德斯身边的一位美国母亲声泪俱下的诉说她买不起美国的高价胰岛素，为了儿子的生命她只有来加拿大购买胰岛素药品。

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特朗普

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在媒体大量报道了桑德斯和美国人来加拿大购买胰岛素药物的消息后，美国总统特朗普在731日宣布要尽快采取措施让美国人和美国药店可以合法的从加拿大进口低价药品。

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Jonathan Ernst/Reuters

越来越多的美国人北上加拿大购买控制糖尿病的胰岛素本来已经让加拿大糖尿病患者担心会面临药物短缺问题，现在美国总统特朗普要敞开大门购买加拿大药品，这让整个加拿大制药业、医疗界、和患者维权组织感到担心。

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制药业

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代表制药业的一个游说组织Innovative Medicines Canada (IMC) 早在今年5月份为其成员公司准备的发言备忘录中列出的要点就包括，加拿大制药业难以负担加拿大和美国两个国家的药品需求，所以加拿大政府应该禁止加拿大制造的药品被批发出售到美国市场，除非是政府明文特批的例外情况。

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在特朗普发表要进口加拿大低价药品的讲话后，IMC虽然用外交辞令表示该组织最新的立场没有包括全面禁止向美国批发出口加拿大制造的药品，但相信加拿大政府有各种各样的措施可以使用以避免加拿大出现药物短缺。

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专家们认为，IMC代表着加拿大、美国和世界的大型制药公司，把加拿大制造的药品大量低价销往美国会减少制药公司的利润。

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收听

维权组织

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加拿大糖尿病人维权组织Diabetes Canada的联邦政策负责人Kim Hanson说，美国总统特朗普公开表示要用低价进口加拿大药品来解决美国胰岛素等药品价格过高的问题，这让加拿大联邦政府卫生部的官员感到出乎意料。

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Kim Hanson说，Diabetes Canada在听到特朗普上述讲话的当天晚上就致信加拿大卫生部，要求加拿大联邦政府未雨绸缪的采取有效措施，禁止加拿大制药行业把药品批发销售给美国，不要等到加拿大出现药品短缺的问题后再亡羊补牢。

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特鲁多政府

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事实上，加拿大政府过去已经私下向美国官员表示过，大量低价批发进口加拿大制造的药品以降低美国市场的药品零售价格不是可行的办法，加拿大不会让危及加拿大药品市场平衡的问题发生。

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加拿大联邦政府总理特鲁多在特朗普表示要低价进口加拿大药品后已经公开表示，加拿大卫生部会继续以让加拿大人获得合理价格的药物供应为优先确保的重点。

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加拿大自由党政府卫生部长Ginette Petitpas Taylor的发言人表示，联邦政府卫生部要重点保证加拿大患者可以获得他们所需要的药品，做出的所有决策都要以保护加拿大人的利益为目的，为此会考虑各种可能的选项。

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