加拿大女运动员在泛美运动会夺金，打破女子1万米记录

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在 2019 年泛美运动会（2019 Pan Am Games）上，加拿大女运动员娜塔莎·沃达克（Natasha Wodak）在女子 1 万米田径比赛中夺得金牌，并创下女子 10,000 米的新泛美纪录。

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在星期二 （8月6日）举行的女子 10000 米决赛中，娜塔莎·沃达克以 31：55.17 跑完，获得金牌。

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她说，这个时刻非常特别，这是我第一次在大型比赛中获得奖牌，感觉非常好，我的父母也来看我比赛，他们都高兴坏了。

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加拿大的另一位女运动员拉谢尔·克里夫（Rachel Cliff）在女子 1 万米比赛中获得铜牌，她原来是一位出色的马拉松运动员，今年 3 月开始转为进行田径万米培训。

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她说，这是我第一次参加泛美运动会，登上领奖台的感觉很特别，我为此感到自豪。

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（CP / CBC）

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