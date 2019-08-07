加拿大拨款2200万对付网上儿童色情犯罪

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加拿大自由党联邦政府星期二宣布拨款2200万加元用于打击越来越严重的网上儿童色情犯罪活动.

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自由党联邦政府公共安全事务部长戈戴尔表示，这笔资金将被主要用在三个方面：210万加元用于与数字科技公司合作开发网上针对儿童色情犯罪活动的电脑技术，490万加元用于加强与保护儿童非政府组织的合作和加强对公众的宣传教育，1525万加元用于给各省市警队反网络儿童色情犯罪单位配备更多的资源。

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戈戴尔指出，针对儿童的色情犯罪是报案率很低的领域，就是在这种情况下2010年到2017年期间加拿大侵犯儿童的色情犯罪活动案件还是猛增了288%，幼女和小女孩是性侵儿童犯罪的主要受害者；而现代电脑、网络技术的发达让儿童色情犯罪分子更容易跨国界犯罪、增加了警方破案的难度。

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加拿大联邦政府负责公共安全事务的部长戈戴尔呼吁科技公司和提供网络服务的公司采取措施阻止儿童色情照片和视频的传播、及时向警方提供儿童性犯罪分子的信息、及时销毁儿童色情照片和视频等。戈戴尔还建议追究那些不予警方合作打击儿童色情犯罪的公司的责任。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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