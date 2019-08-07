PHOTO : CBC/JEREMY COHN

多伦多市长：这个长周末的连串枪击案令人愤怒

作者 黎黎 |
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发表 2019年8月7日（星期三）13:55
更新 2019年8月7日（星期三）14:31
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今年的  “8月长周末”  对多伦多来说是一个充满枪支暴力的周末。

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多伦多警方确认，从上周六到本周一的 3 天公民假（Civic Holiday，也称 8 月长周末）长周末期间 ，全市共发生了 14 起枪击事件，导致 17 人受伤。

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PHOTO : CBC/MARTIN TRAINOR

多伦多市长庄德利（John Tory）表示，8 月长周末期间多伦多发生的枪支暴力事件令人沮丧和愤怒。

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他告诉加拿大广播公司，我们一直在采取措施来争取遏制多伦多的枪支暴力，现在出现的情况  “令人沮丧”。

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他说:

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几天时间内如此集中地发生枪击事件，让人感到非常沮丧、愤怒和悲伤，底线是这样的情况是不能被接受的。

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(Evan Mitsui/CBC)

多伦多市长接着表示，多伦多警方的资源已经获得了加强，我们需要进行更严格的枪支管制，对枪支犯罪予以更严厉的刑事惩罚。

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长周末枪声不断

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在 “8月长周末” 的 14起枪击案中，最严重的一起发生在北约克 （North York）郊区的45区 （District 45 ）夜总会，那里至少有5人受伤。

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另一起严重枪击案发生在一栋通过 Airbnb  出租的豪宅中，地点在布里德尔路 （The Bridle Path ）附近小区，一名男子遭到枪击，有生命危险。

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(Jeremy Cohn/CBC)

手枪禁令

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多伦多市长一直在大力主张实行手枪禁令，说会有助于解决多伦多地区的枪支暴力问题，多伦多市议会今年 6 月份已经就手枪禁令完成了辩论，现在在等待联邦政府和省政府采取行动。

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庄德利说，我相信手枪禁令会产生一些影响，可以在一定程度上减少枪支暴力。

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安大略省总检察长办公室发言人马里欧·林吉特（Marion Ringuette）表示，省政府对周末的暴力事件 “非常关注”，但更侧重的是阻止非法枪支流动。

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林吉特在一份声明中说:

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我们的重点是采取能有效减少非法枪支、遏制帮派暴力的行动。

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加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）告诉加拿大广播公司，加拿大人很快会看到渥太华推出的 “强有力” 的一揽子方案，但他没有说明其中是否会包括手枪禁令。

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Ralph Goodale / (Justin Tang/The Canadian Press)

他在渥太华举行的新闻发布会上表示，为了遏制枪支暴力，渥太华将推出一系列重大策略。

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古德尔说，加拿大政府正在向加拿大边境服务局 （Canada Border Services Agency  ，CBSA）拨款超过5000万加元，以用于拦截走私武器，另外还将向加拿大皇家骑警 RCMP 增拨 2500 万加元，防止黑市武器的流入。

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新常态’

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多伦多市警察协会 （Toronto Police Association）的主席迈克·麦考马克（Mike McCormack）表示，长周末发生的一连串枪击事件在多伦多正在成为一个 “新常态”，与枪支有关的暴力事件不断上升。

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他告诉加拿大广播公司，这不是昙花一现的现象。

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Mike McCormack

据多伦多警察局统计，2018 年多伦多的枪击事件数量是 2014 年的两倍半。

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麦考马克说:

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我们现在急需的是实质性的行动计划，而不是政治上的 “夸夸其谈”。

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他说，这是枪支暴力事件，数字在不断增加，枪支 “文化” 已经在感染这个城市，原因是警方和社区对此无能为力。

PHOTO : ISTOCK

他补充说，多伦多市长要禁止手枪的提议是积极的，但警方认为这对遏制枪支暴力不会有多少作用。

（CBC）

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