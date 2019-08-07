多伦多联合车站将添 3 条嗅探犬，检测可疑包裹

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今年秋季，多伦多市的铁路枢纽 – 联合车站 Union Station 将添置 3 条嗅探犬进行巡逻，它们的任务是嗅探可疑包裹。

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安省交通机构 Metrolinx 表示，过去都是在发现可疑包裹后叫来警察，现在联合车站将有自己的嗅探犬，它们将每周 7 天，每天 24 小时随时待命，一发现可疑包裹即进行检查。

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Metrolinx 公交交通安全总监 Bill Grodzinski 说，在车站里拥有自己的嗅探犬，能加快发现情况后的反应速度。

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他同时指出，车站里发现的包裹中有 99％ 是乘客的私人物品，乘客忘了带走。

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如果嗅探犬识别出包裹中有危险物品，Metrolinx 将立即报警。

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这 3 条嗅探犬目前正在接受为期 12 周的训练。

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（CBC）

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