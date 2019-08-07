温哥华动物园黑熊咬伤女孩

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加拿大不列颠哥伦比亚省有关当局在调查星期一发生在大温动物园的黑熊咬伤女孩的事件。

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这一位于温哥华以东60公里的大温动物园星期二证实，星期一晚上7点钟左右，一女孩越过安全拦网进入游客禁入的区域。

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警方表示，在女孩把手伸进第二道铁网后，她的手突然被黑熊撕咬。

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BC省急救服务部门出动两个紧急抢救小组赶到现场急救，并将严重受伤的女孩用直升机送到医院抢救。但不论是警方还是急救部门都没有透露有关女孩的更多情况。

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大温动物园有狮、熊、长颈鹿等6百多头动物。其黑熊区内有三头刚成年的黑熊，那里有两道铁网把黑熊与公众隔开。外层是较低的木桩铁网，里层是一米多高的铁柱铁网。

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动物园方面正在调查该女孩是怎么越过第一道铁网的，并表示如果需要改进安全措施，动物园方面会及时采取行动。

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RCI with Alex Migdal · CBC News

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