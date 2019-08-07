警方在Nelson河边发现两BC凶嫌物品

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加拿大联邦警察皇家骑警证实，过去几天在马尼托巴省北部Nelson河地区搜寻时发现与BC省两名杀人凶嫌Kam McLeod和Bryer Schmegelsky有关的东西，但警方没有明确发现了什么样的东西。

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新发现

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在加拿大广播公司记者的追问下，警方只透露发现的东西属于BC杀人凶嫌的个人物品。

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警方原来说发现这些与凶嫌有关东西的时间是8月3日星期六，后来更正为8月2日星期五。

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警方说发现与BC省杀人凶嫌有关东西的地点在Nelson河畔的Sundance Creek地区，离Kam McLeod和Bryer Schmegelsky驾驶后烧毁的2011年出厂的丰田Rav4越野车的地点约9公里，离过去两个星期警方重点搜查的Gillam镇40多公里。

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加拿大皇家骑警在刚刚过去的长周末期间加强了对Nelson河畔地区的搜索，并派出潜水小组对Nelson河有关的河段进行了水下搜索；因为8月2日星期五警方用直升机进行空中巡逻时在Nelson River的一个河段发现一条损坏了的简易铝壳小船。

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Gillam镇镇长Dwayne Forman说，警方潜水员搜寻的河段水流湍急，下水游泳很危险，除非水性非常好、否则下水后难以存活。

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重点仍在Gillam

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在马尼托巴省会城市温尼伯东北部730公里的Gillam镇有人口1300人，Gillam附近地区是两名不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌在7月21日最后现身的地方。

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皇家骑警十几天前在记者招待会上表示，他们有两个经过核实的在Gillam地区见到杀人凶嫌Kam McLeod和Bryer Schmegelsky的举报，随后不久警方就发现了两个凶嫌使用后焚毁的丰田越野车。

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警方在7月下旬的十天时间里动用直升机和警犬搜捕BC省两个杀人凶嫌的范围达到1万1千平方公里，差不多有两个加拿大最小省份爱德华王子岛省的面积。警方还对Gillam镇所有的建筑物进行了检查，不管是有人居住还是没有人居住。

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警方在7月28日收到民众举报，说在离Gillam镇2百多公里的York Landing镇发现两个貌似BC杀人凶嫌的年轻男子；警方紧急调遣特警前往搜寻，但未能发现杀人凶嫌的踪迹。

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由于大规模的搜查行动没有发现两名BC省杀人凶嫌的新线索，加拿大警方在7月底把增派到Gillam镇执行搜剿任务的特警人数大幅度减少，并停止了空军飞机的支援行动；不过警方表示，虽然减少部署在Gillam镇的警力，但仍然留有部分特警人员在当地进行有选择的重点搜寻行动。

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民众紧张

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Gillam镇镇长Dwayne Forman和附近Fox Lake Cree Nation土著人部落首领Walter Spence都表示，警方两个星期的搜捕行动和BC省两个杀人凶嫌Kam McLeod和Bryer Schmegelsky至今没有被找到，这些都让当地居民感到紧张和不安，不知道出门会不会有危险，就是呆在家里也会感到不安全。

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加拿大联邦政府公共安全事务部长戈戴尔表示，政府和警方在尽最大努力追捕杀人凶嫌Kam McLeod和Bryer Schmegelsky。

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加拿大皇家骑警则继续呼吁民众积极提供破案线索，如果发现BC杀人凶嫌的行踪应立刻向警方报告。

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由于Bryer Schmegelsky在星期一刚刚过了19岁生日，所以现在两个BC杀人凶嫌都是19岁，而不是原来所说的一个19岁、一个18岁。

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RCI with Austin Grabish · CBC News

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