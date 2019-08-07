追凶结束：加拿大警方找到了两名BC省凶杀案嫌疑人的尸体

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星期三当地时间上午10点左右，警方在曼尼托巴北部一处茂密的树丛里找到了两具尸体。此地离早些时候发现与两人有关物品的河边仅相隔一公里。尽管尸检尚未进行，但加拿大皇家骑警副总监麦克莱奇（Jane MacLatchy）在新闻发布会上表示，警方相信死者就是他们过去几个星期来大规模搜捕的目标：19岁的BC省凶杀案嫌疑人麦克劳德（Kam McLeod） 和史迈格尔斯基（ Bryer Schmegelsky）。尸体解剖很快将在温尼伯进行。

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两名嫌疑人被指控杀害了64岁的不列颠哥伦比亚大学讲师戴克 (Leonard Dyck)。他们也被怀疑7月15日在BC省北部杀害了一对情侣。两个星期来，从BC省北部到三千公里外的曼尼托巴省北部纳尔逊河沿岸，加拿大皇家骑警在地方警局和军队的协助下紧张地进行搜捕，动用了直升机和潜水员。

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这场大规模追凶行动在十几天里一无所获。但是一位前警官在接受CBC采访时说，曼尼托巴省北部丛林茂密，地域广大。虽然参加搜捕的警察人数很多，而且得到了军队的帮助，但是在那样的地方，你完全可能从尸体身边走过却毫无察觉。

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7月15日，一对情侣的尸体在BC 省北部一条偏远的公路旁被发现。他们是24岁的澳大利亚人福勒（Lucas Fowler）和23岁的美国女子蒂斯（Chynna Deese）。7月19日，第三名受害人戴克的尸体被发现。但是直到7月23日，麦克劳德和史迈格尔斯基的身份才从失踪人口变成凶杀案嫌疑人。

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他们是父母和熟人口中的好男孩，在当地警察局也没有案底。他们的作案动机也许永远不会被知晓。

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（RCI with CBC News，CP）

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