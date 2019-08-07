(CP/Galit Rodan)

酷暑高温中的夏令营

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月7日（星期三）15:25
更新 2019年8月7日（星期三）15:30
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年一放暑假，许多家长就把孩子送进了夏令营。但是加拿大气象学家预测，未来夏季高温天气将越来越频繁，持续时间也越来越长，夏令营和户外活动将不得不随之改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚刚过去的七月是有气象记录以来最热的一个月。世界气象组织总干事塔拉斯（Petteri Taalas）在一份声明中说，这个月“改写了气象史”，全球各地有几十个气温最高纪录被打破。但是加拿大环境部的资深气象学家菲利普斯（Dave Phillips）在接受CBC采访时表示，如果和未来几十年相比，加拿大人还没有真正尝到酷暑的威力呢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

未来每个季节的气候都会比现在更加变化无常，但最明显的变化将表现在高温天气上。以大多伦多地区为例，目前该地区每年有16-20天的气温达到或超过30摄氏度。如果全球升温始终保持目前的速度，在2050年以前大多30度以上的夏日将达到50-66天，到本世纪末达到77天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

儿童比成人更不容易承受高温

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(AP Photo/Lynne Sladky)

CBC记者Dan Taekema走访了几位家长、医生和夏令营组织者。卢西亚是一个汉密尔顿市夏令营的足球教练和一个七岁女孩的母亲。她说，现在天气已经给夏令营和家长们造成困扰。孩子们不像过去那样喜欢去夏令营了。酷热让他们过于疲倦，往往到一天结束时已经玩不动了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据不同的湿度，30摄氏度以上的气温可以造成40摄氏度上下、甚至50度的体感。加拿大科学家们因此以这个温度为界，把气温超出此界限的日子视为不宜健康。在高温天气里，无论你体质如何，是否有运动习惯，都最好不要长时间在阳光下运动或从事体力劳动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大儿童健康与运动医学专家蒂蒙斯（Brian Timmons）说，高温对儿童造成的危险更大。因为发育前的孩子相比于成年人排汗不多，主要靠热传导等途径来降低体温。这意味着在高温潮湿的天气里，他们会更快感到热，更慢感到凉爽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，教练和年幼孩子的父母在现在这个季节要格外提高警惕，经常让孩子们休息和补充水分，必要时取消比赛或户外夏令营活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏令营不得不“与时俱进”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada)

安大略省足球协会已经把高温影响纳入了旗下教练和辅导员的培训，要求他们在遇到高温天气时降低训练强度，增加球员的喝水次数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏令营的辅导员则被要求根据气温来调整活动日程，天热时把户外活动尽量安排在早上，要可以使用游泳池。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲利普斯说，父母们今后在选择夏令营时也会把这些措施列为必须满足的条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省公共卫生协会呼吁保护儿童免受气候变化之害

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

非营利组织安大略省公共卫生协会（OPHA）本星期敦促政府采取更多措施保护儿童免受气候变化之害，同时也呼吁家长积极推动政策改变。该协会说，空气污染、延长的花粉季和更严重的山火会使儿童的哮喘发病率增加。另外，一年中适合蜱虫生长的季节延长，意味着由它们传播的莱姆病也会更加普遍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Dan Taekema，Nick Boisvert， Radio-Canada，NBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：环境
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Washington met en garde contre l'instabilité qui règne à Hong KongTrump accueilli par des manifestants à Dayton et à El PasoLa GRC croit avoir trouvé les corps de Kam McLeod et Bryer SchmegelskyDeux personnes arrêtées dans la foulée d'une fuite de données à Revenu QuébecLes drones repoussent les limites de la lutte contre la tuberculose en Afrique« J'ai passé ma frustration sur mes coups » - Bianca Andreescu avance à TorontoCoupe Rogers : Raonic doit abandonner contre Auger-Aliassime, Shapovalov éliminéPont de Québec : le ministre Champagne affirme que le dossier progresseChasse à l’homme : une communauté ébranlée par la découverte des deux corpsLe Parti vert veut apaiser les craintes des travailleurs des énergies fossiles
The NationalFamily, communities react as hunt for B.C. suspects comes to an endCanadian Blood Services to open plasma donation sites to secure supply for patientsBodies found in northern Manitoba believed to be 2 B.C. fugitivesGreen Party unveils plan to transition oil, gas workers to renewable energy jobsPakistan downgrades diplomatic relations, suspends trade with India over Kashmir moveDominic LeBlanc, in 1st public appearance since cancer diagnosis, defends Irving flight for treatmentsScientists discover fossils of parrot that could have been as big as 3-year-old childTexas police chief apologizes after mounted officers lead man by ropeTrump faces protest in Texas and Ohio as he visits mass shooting sites