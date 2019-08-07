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每年一放暑假，许多家长就把孩子送进了夏令营。但是加拿大气象学家预测，未来夏季高温天气将越来越频繁，持续时间也越来越长，夏令营和户外活动将不得不随之改变。

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刚刚过去的七月是有气象记录以来最热的一个月。世界气象组织总干事塔拉斯（Petteri Taalas）在一份声明中说，这个月“改写了气象史”，全球各地有几十个气温最高纪录被打破。但是加拿大环境部的资深气象学家菲利普斯（Dave Phillips）在接受CBC采访时表示，如果和未来几十年相比，加拿大人还没有真正尝到酷暑的威力呢。

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未来每个季节的气候都会比现在更加变化无常，但最明显的变化将表现在高温天气上。以大多伦多地区为例，目前该地区每年有16-20天的气温达到或超过30摄氏度。如果全球升温始终保持目前的速度，在2050年以前大多30度以上的夏日将达到50-66天，到本世纪末达到77天。

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儿童比成人更不容易承受高温

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CBC记者Dan Taekema走访了几位家长、医生和夏令营组织者。卢西亚是一个汉密尔顿市夏令营的足球教练和一个七岁女孩的母亲。她说，现在天气已经给夏令营和家长们造成困扰。孩子们不像过去那样喜欢去夏令营了。酷热让他们过于疲倦，往往到一天结束时已经玩不动了。

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根据不同的湿度，30摄氏度以上的气温可以造成40摄氏度上下、甚至50度的体感。加拿大科学家们因此以这个温度为界，把气温超出此界限的日子视为不宜健康。在高温天气里，无论你体质如何，是否有运动习惯，都最好不要长时间在阳光下运动或从事体力劳动。

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加拿大儿童健康与运动医学专家蒂蒙斯（Brian Timmons）说，高温对儿童造成的危险更大。因为发育前的孩子相比于成年人排汗不多，主要靠热传导等途径来降低体温。这意味着在高温潮湿的天气里，他们会更快感到热，更慢感到凉爽。

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他说，教练和年幼孩子的父母在现在这个季节要格外提高警惕，经常让孩子们休息和补充水分，必要时取消比赛或户外夏令营活动。

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夏令营不得不“与时俱进”

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安大略省足球协会已经把高温影响纳入了旗下教练和辅导员的培训，要求他们在遇到高温天气时降低训练强度，增加球员的喝水次数。

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夏令营的辅导员则被要求根据气温来调整活动日程，天热时把户外活动尽量安排在早上，要可以使用游泳池。

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菲利普斯说，父母们今后在选择夏令营时也会把这些措施列为必须满足的条件。

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安大略省公共卫生协会呼吁保护儿童免受气候变化之害

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非营利组织安大略省公共卫生协会（OPHA）本星期敦促政府采取更多措施保护儿童免受气候变化之害，同时也呼吁家长积极推动政策改变。该协会说，空气污染、延长的花粉季和更严重的山火会使儿童的哮喘发病率增加。另外，一年中适合蜱虫生长的季节延长，意味着由它们传播的莱姆病也会更加普遍。

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（RCI with CBC News, Dan Taekema，Nick Boisvert， Radio-Canada，NBC）

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