加拿大政府可以为解决温哥华住房问题做的事：大温贸易局建议

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大温贸易局发表的一份报告说，尽管加拿大全国住房战略带来了显著的改变，但是贸易局仍然认为联邦政府可以为解决大温地区的住房问题采取更多的措施。

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报告建议的措施包括为在捷运路线附近建房提供奖励；修改所得税法，为租赁公寓的修建和加建住房（指在自家院内加建房屋）提供税务优惠；开放联邦名下的土地用于租赁房屋的修建，等等。

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报告说，住房是吸引和留住劳动力的关键。在大温地区购买和拥有一栋普通住宅需要有20万加元以上的年收入。这使本地超过一半（55%）的45岁以下居民考虑搬迁。

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另据大温房产局的统计，今年七月大温地区住房销量一反六月份的低迷，上升了23.5%。业内人士分析说，造成这种反常现象的因素包括低利率，待售房屋的选择增加和房价下降。

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（RCI with CBC News）

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