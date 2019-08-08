加拿大高科技公司主要在大学集中的城市

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最新的研究报告显示，数字科技的浪潮让工作机会越来越集中到加拿大规模较大的城市、特别是大学聚集的城市。

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这一由加拿大五大商业银行之一的TD多伦多道明银行发表的研究报告显示，加拿大5个大城市受益于数字科技的发展而占有加拿大数字科技领域70%的工作岗位。

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这五个城市是多伦多、蒙特利尔、温哥华、渥太华和卡尔加里市。

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不过，一个例外是加拿大中等规模的城市滑铁卢也创造了不少高科技工作岗位。专家们认为，以滑铁卢市为中心的Kitchener-Waterloo-Cambridge (KWC)地区受高科技公司的青睐是因为那里有两所加拿大大学University of Waterloo 和 Wilfrid Laurier University。滑铁卢大学的计算机系更是排在世界顶尖之列。

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多伦多道明银行的上述研究报告认为，虽然加拿大的高科技公司比较集中在规模较大的城市，但与美国高科技公司高度集中在太平洋沿岸少数几个城市的情况相比，加拿大高科技公司的布局仍然比较平衡。

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RCI with Melissa Bennardo · CBC News

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