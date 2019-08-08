天气太干太热：渥太华郊区一农场不得不取消首届向日葵节

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马克·桑德斯（Mark Saunders）在首都渥太华市西南部的郊区拥有一个旅游农场 – 桑德斯农场 （Saunders Farm），这个农场本来计划在 8 月 9 日至 18 日举办第一届 “向日葵节” （Sunflower Festival ），但由于今年夏季的天气异常干燥，农场宣布不得不取消这个活动。

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马克·桑德斯说，今年实在太干燥，降雨量不够，向日葵几乎没有开花，不足以产生强烈的视觉效果。

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他说，农场一带今年7月的降雨量不到 35 毫米，而去年 7 月为 180 毫米，2017 年 7 月为 250 毫米。

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他接着说，随着气候模式的变化，每年的天气状况都变得越来越难以预测。

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“向日葵节” 的网站称，气候变化正在对农场产生影响，这进一步提醒我们，要为减少气候变化做些事情。

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“向日葵节”

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桑德斯农场已经有 47 年历史，这个农场每年举办各种各样应季的休闲活动。

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马克·桑德斯说，今年取消 “向日葵节” 意味着农场将损失超过 1 万加元的收入，“向日葵节” 的目地不仅是为了让人们在明亮的黄色田野里进行自拍，而且还可以让人们自己采摘向日葵，带回家去烤葵花籽吃。

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他说，如果明年天气条件允许，将会举办 “向日葵节”。

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(Matthew Kupfer / CBC)

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