加拿大农业机械化和科技化程度越来越高 / Matthew Howard/CBC

联合国呼吁变革以应对世界农业危机

作者 方华 |
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发表 2019年8月8日（星期四）11:42
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联合国星期四发表的气候变化影响农业的研究报告摘要指出，从农田的使用、农作物的生产到人类食物消费都必须变革，否则在地球变暖问题日益严重的情况下难以保证人类的食物供应、难以保持人类的健康、也难以保持地球物种的多样化。

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IPCC报告

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这一由联合国政府间气候变化专门委员会United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)发表的报告摘要指出，地球人口的增长、食物构成趋向高蛋白所带来的对粮食、肉类和蛋奶食品需求的大量增加，导致对农田和淡水的需求达到空前的水平。

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联合国政府间气候变化专门委员会这个星期在日内瓦开会讨论和批准上述报告，以作为今年晚些时候在智力举行的落实巴黎气候协定大会的指导文件。

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Denis Balibouse/Reuters

在这次日内瓦会议开始前，国际环境保护组织绿色和平示威者在会场外打出 “减少吃肉=地球降温，立即减排Less Meat=Less Heat. Climate Action NOW”的横幅。

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专家们指出，不断发展的农业科技在提高单位农地的产量，比如杂交育种、改基因、农业耕种数字化技术等等，这些是促进提高农业产出的积极因素；而地球气候变暖导致的水土流失、土地沙漠化、水旱虫风灾害又导致农作物产量的减少在世界许多地区成为常态。

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少吃肉

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上述联合国报告提出的解决食物短缺和农业耗费资源过多问题的一个办法是减少吃肉。

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专家们的共识是，生产肉食品的畜牧业消耗的资源明显高出生产农作物耗费的资源，所以减少肉食消费可以用现有的农业资源养活更多的世界人口。

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减少肉食消费可以通过三个途径来实现，一是鼓励人们少吃肉、多吃植物类食物；二是鼓励人们以植物人造肉来取代动物肉；三是用可持续方式经营畜牧业。

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联合国的测算显示，如果世界人口改变食物构成、减少肉食消费，则到2050年世界可以少用几百万平方公里的农地、减排0.7亿吨到8亿吨的温室气体。

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专家们指出，减少食物构成中的肉食消费对世界许多人来说还有改善健康的好处。世界人口中现在有20亿成年人体重超标或者是肥胖，而同时世界上有8亿2千万人由于缺乏食物而营养不良。

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统计数字显示，半个多世纪以来世界人均食用油和肉类的消费量增加了一倍，与此同时世界上25%到30%的食品被浪费掉。

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Wolfgang Rattay/Reuters

农田表土快速升温

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联合国政府间气候变化专门委员会在其60页的报告摘要中指出，与工业化时代之前相比，地球农田表土温度已上升了1.53摄氏度，几乎是同期地球表面平均升温0.87摄氏度的两倍。农田表土快速升温直接导致更频繁的热浪天气、干旱、暴雨、土壤退化和沙漠化。

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人类用各种方式使用的土地占了地球无冰层覆盖的可用地面积的70%，农业用水占了地球淡水量的70%。在2007年到2016年的十年期间，世界农业、林业、畜牧业排放的温室气体占了温室气体总排放量的23%。

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举一个具体的例子。2017年加拿大的统计数字显示，加拿大农业一年使用化肥导致的温室气体排放量等于270万辆汽车行驶一年所排放的温室气体。

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联合国强调指出，关键是要尽快采取行动；如果人类行动迟缓，则地球变暖对农业生态系统造成的破坏在许多方面可能是无法挽回的。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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