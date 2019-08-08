萨省首次：急救飞机全女性机组执行任务

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上个周末，加拿大萨斯喀彻温省急救飞机服务首次由全女性机组执行飞行急救任务，这是该机构成立73年以来的第一次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机组成员照片从左到右依次为，急救飞机护士Crystal Lybeck， 急救飞机驾驶员Tammie Kulyk 和 Carly St. Onge ，急救员 Jen Rondeau。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次出动急救飞机是前往边远小镇Buffalo Narrows抢救一位呼吸系统急症的男性患者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次组成全女性急救飞机机组并不是事先计划好的，而是碰巧遇上当班轮值的机长和驾驶员是女性、护士是女性、急救员也是女性，这在男性为主的急救飞机服务领域是很少见的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，这四位女性是在赶到停放飞机的机库才知道这次执行飞机急救任务的机组成员全是女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

急救飞机驾驶员Tammie Kulyk说，除了她们几个都是女性之外，这次急救飞行任务没有什么特别之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于那位被抢救的病人，他并不知道抢救自己的是萨斯喀彻温省历史上第一次全由女性组成的急救飞机机组，他非常高兴和感谢自己得到了及时救助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Morgan Modjeski · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada