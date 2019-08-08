萨省首次：急救飞机全女性机组执行任务

上个周末，加拿大萨斯喀彻温省急救飞机服务首次由全女性机组执行飞行急救任务，这是该机构成立73年以来的第一次。
机组成员照片从左到右依次为，急救飞机护士Crystal Lybeck， 急救飞机驾驶员Tammie Kulyk 和 Carly St. Onge ，急救员 Jen Rondeau。
这次出动急救飞机是前往边远小镇Buffalo Narrows抢救一位呼吸系统急症的男性患者。
这次组成全女性急救飞机机组并不是事先计划好的，而是碰巧遇上当班轮值的机长和驾驶员是女性、护士是女性、急救员也是女性，这在男性为主的急救飞机服务领域是很少见的。
实际上，这四位女性是在赶到停放飞机的机库才知道这次执行飞机急救任务的机组成员全是女性。
急救飞机驾驶员Tammie Kulyk说，除了她们几个都是女性之外，这次急救飞行任务没有什么特别之处。
至于那位被抢救的病人，他并不知道抢救自己的是萨斯喀彻温省历史上第一次全由女性组成的急救飞机机组，他非常高兴和感谢自己得到了及时救助。
RCI with Morgan Modjeski · CBC News
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