加拿大要求本国公民前往香港要小心谨慎

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在香港目前街头示威不断、政治局势动荡的情况下，加拿大联邦政府星期四告诫本国公民前往香港旅行一定要高度谨慎小心、要关注当地的新闻报道、关注当地政府发出的通告，并最好在离开加拿大前往香港旅行之前向联邦政府提供的加拿大公民外出旅行注册服务登记注册。

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星期三，美国和澳大利亚政府也已提升了对本国公民前往香港旅行的告诫等级。爱尔兰、英国和日本也都要求本国公民前往香港要小心谨慎。

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自从6月9日香港反送中示威开始以来，虽然香港政府有所退让、宣布不再推进逃犯法案（示威者所称的送中法案）的立法进程，但拒绝撤回该法案、拒绝承认警方对示威者过度使用暴力、拒绝调查警方与黑社会勾结对付示威者的问题，结果是香港出现了民众示威持续两个月的动荡局面。

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有报道说，中国政府在星期二已经警告说，搞乱香港的不法分子早晚会受到制裁。

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香港警方已经逮捕了589名示威者，他们中年龄最小的13岁，最大的76岁。

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目前有约三十万加拿大公民在香港居住。

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