加拿大7月失业率升到 5.7%

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由于有更多的人进入就业市场寻找工作，7月份加拿大的失业率上升。

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加拿大统计局星期五（8月9日）发布数据说，加拿大经济7月净失24,000个就业职位，失业率升至5.7％。

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分析家们原来预期7月的失业率会与6月的持平，维持在5.5％不变。

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统计局说，阿尔伯塔省、新斯科舍省和新不伦瑞克省的就业下降，魁北克省和爱德华王子岛的就业上升。

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其他省份的就业市场保持稳定。

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平均小时工资增加

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与此同时，加拿大的平均小时工资正在以十多年来最快的速度提升。

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7月份的就业报告显示，7月份所有员工的平均小时工资增长率为4.5％，6月份的增长率是3.8％。

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加拿大统计局表示，2019年7月工资的上涨幅度是自2009年1月以来最大的。

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（CBC）

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