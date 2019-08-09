周末网络广播（2019年8月9日）

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月9日（星期五）16:30
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本周报道精选

联合国呼吁变革以应对世界农业危机（方华）

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加拿大农业机械化和科技化程度越来越高 。（Matthew Howard/CBC）

联合国星期四发表的气候变化影响农业的研究报告摘要指出，从农田的使用、农作物的生产到人类食物消费都必须变革，否则在地球变暖问题日益严重的情况下难以保证人类的食物供应、难以保持人类的健康、也难以保持地球物种的多样化。

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多伦多市长：这个长周末的连串枪击案令人愤怒（黎黎）

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（CBC/MARTIN TRAINOR）

多伦多警方确认，从上周六到本周一的 3 天公民假（Civic Holiday，也称 8 月长周末）长周末期间 ，全市共发生了 14 起枪击事件，导致 17 人受伤。多伦多市长庄德利（John Tory）表示，8 月长周末期间多伦多发生的枪支暴力事件令人沮丧和愤怒。

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又一巨头入场虚拟货币！零售巨头沃尔玛美国专利商标局申请专利并计划开发加密稳定币 ，与美元11挂钩（沈二）

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担心短缺：加拿大应限制美国人购药（方华）

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（Chris Wattie/Reuters）

美国总统特朗普在7月31日宣布要尽快采取措施让美国人和美国药店可以合法的从加拿大进口低价药品。加拿大制药业呼吁加拿大政府不要等到药物短缺问题恶化后再采取行动，而是应该采取防患于未然的措施防止目前还只是个别情况的药品短缺问题普遍化。

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北美大湖区今年已有至少51人溺亡 （黎黎）

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（ ISTOCK / ANTON SOKOLOV）

2019年到目前为止，北美大湖区（Great Lakes）已经有 50 多人溺水死亡，专家们表示，今年的溺水死亡人数有可能会是至今为止最高的一年。有很多因素能导致一个人溺水，每年都有很多的人到大湖区度假，湖里的水很暖和，人们进到湖里，但他们往往没有想到，这些湖泊是很深的。

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