新法医实验室将投入使用以应对办案需求

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加拿大联邦警察皇家骑警新建的不列颠哥伦比亚省Surrey法医实验室将在今年秋天投入使用，特鲁多政府负责边境安全和打击团伙犯罪的部长Bill Blair说，这一新法医实验室比其取代的温哥华旧法医实验室地方更大、工作效率更高，能更好的应对联邦警方破案的需要。

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已经使用了45年的温哥华法医实验室在Surrey法医实验室建成后将被停止使用。

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加拿大皇家骑警下属的法医实验室向加拿大八个省和三个特别行政区的警队提供对血液、尿液等体液的化验鉴定，和对涉案的武器进行弹道和擦痕的鉴定分析。加拿大两个最大省份安大略省和魁北克省分别有自己的法医实验室。

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加拿大皇家骑警原来在温哥华，埃德蒙顿，渥太华，哈利法克斯、温尼伯和里贾纳设有6个法医实验室，但2012年哈珀的保守党政府为了削减预算开支砍掉了三个法医实验室，只留下温哥华、埃德蒙顿和渥太华的三个法医实验室。

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这一削减造成因无法及时得到法医实验室鉴定结果而等待破案、结案的刑事案件大量增加。

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比如2013年到2014财政年度期间，法医实验室对武器和枪弹的检验鉴定等待时间是56天；但到2017到2018财政年度，这一等待时间已经达到238天。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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