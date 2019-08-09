渥太华市政府对 Airbnb 征税，11个月进税110万加元

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加拿大首都渥太华市自从去年实施对 Airbnb 短租房收税的政策后，在 11 个月里进账 114 万加元的税收。

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加拿大广播公司报道说，渥太华市从 2018 年 8 月1日起实施了一项针对 Airbnb 的规定，对在 Airbnb 上出租房子的业主征收 4％的税。

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目前渥太华市在 Airbnb上出租的物业有约 3,200个。

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Airbnb 公司在一份声明中称，这个平台 “为市政、当地旅游企业和居民都带来了额外的旅游收入”。

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对租房市场的影响

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然而，一些批评者表示，Airbnb 对加拿大各地（包括渥太华）房子租赁市场的影响超过了其潜在的收益。

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主张加强对短租房行业进行监管的组织 Fairbnb Canada 说，经过分析，渥太华有 1000 多套原本用于长租的住宅和公寓，现在转入了短期租赁网站。

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由于租金飙升，出租房短缺一直是租房者所面临的问题。

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（CBC）

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