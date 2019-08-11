漂亮的BC省：CBC收到大量绝美照片

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加拿大广播公司 CBC 的温哥华分部在本周一（8月5日）推出了一项活动，呼吁读者们提供不列颠哥伦比亚省（BC）的自然风光照片，与更多的人分享 BC 的美丽环境。

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加拿大广播公司说，一周来，已经收到了很多照片，大部分是夏天的照片，其中包括 Purcell 山的野营之旅，Loon 湖上空的北极光，鲍威尔河 （ Powell River）码头的日落景色。

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加拿大广播公司报道说，请各位欣赏 BC省的美景 “画廊”，而且 CBC 还将定期更新这一 “画廊”。

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BC Kootenay Lake 摄于清晨 (Naasko Wripple)

加拿大广播公司 CBC 欢迎各位继续发来自己的摄影大作，发送方式：

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电子邮件：bcphotos@cbc.ca

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发送照片时，请提供拍摄者的姓名、照片拍摄地点和时间，并加上能说明图片内容的标题。

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加拿大广播公司将在 CBC 的网站以及 Facebook、Twitter 和 Instagram 帐户上分享各位的作品。

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（CBC）

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