加拿大女孩获多伦多网球大赛冠军

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在国际网坛崭露头角时间不长的加拿大网球新星、19岁女孩Bianca Andreescu在加拿大多伦多罗杰斯杯网球大赛中获得冠军，成为半个世纪以来获得这一桂冠的第一位加拿大女子网球选手。

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Bianca Andreescu在罗杰斯杯决赛中的对手世界女子网坛巨星Serena Williams。开赛后不久Bianca开始领先，比赛进行了十几分钟后Serena身体不适要求暂停，不到1分钟后裁判宣布Serena Williams由于身体受伤而退赛。

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Bianca听到这个宣布立刻跑到Serena休息椅前问候和安慰。

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Bianca告诉记者说，虽然这不是她想象的获胜场景，但毕竟她获得了冠军称号；她对Serena Williams受伤不得不退赛非常同情，因为她也有因受伤而不得不退赛的伤心经历。

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今年37岁的Serena Williams则对Bianca Andreescu赞赏有加，说她赛场上是强有力的对手、场下待人接物成熟有风度，比19岁的女孩显得成熟得多。

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RCI with John Chidley-Hill · The Canadian Press、CBC News

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