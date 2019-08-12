加拿大有40万个职位等人填补

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加拿大独立企业联合会（CFIB）的一份新报告称，仅在今年第二季度私营领域就有 429,000 个职位空缺，比 2018 年同期又增加 23,000个。

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这与加拿大统计局最近的职位空缺数据一致，统计局说，把公立和私立领域的空缺职位加在一起，2019年第一季度有 506,000 个空缺职位，比上一年增加 44,000个。

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CFIB 的报告 基于对 2,101 家企业的调查，报告发现不同地区在缺人方面存在相当大的差异。

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CFIB 副总裁兼首席经济学家泰德•马利特（Ted Mallett）表示，虽然全国平均水平是加拿大有 3.2％的职位雇不到人，但全国各地的情况却截然不同。

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魁北克省和不列颠哥伦比亚省最为缺人，职位空缺置率为 3.9％，其次是安大略省 3.2％。

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阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的经济增长疲软，还没有完全从 2015 – 2016 年的油价紧缩中恢复过来，在阿尔伯塔省，职位空缺为 1.9％，为全国最低，而萨斯喀彻温省的职位空缺则为 2.1％。

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纽芬兰和拉布拉多的空缺率为 2％，爱德华王子岛省的空缺率为2.2％，新斯科舍省为 2.3％，马尼托巴省为 2.6％。

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报告发现，新不伦瑞克省的空缺率接近全国平均水平，为 3.1％，比上个月增加 0.1％。

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有关专家说，加拿大许多部门需要采取措施，把有资格有能力的人与需要人的工作场所更好地对接。

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（Brandie Weikle / CBC）

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