只有健康人才能买到人寿保险？

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不少加拿大人成家立业后购买人寿保险以防万一。但即使是愿意花钱也不是所有人都能够买到人寿保险，因为保险公司为了规避风险和增加利润而制定了一些拒绝提供保险的条款。

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申请被拒

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加拿大安大略省一位名叫Robert Pugh的男子就是购买保险的申请被拒绝的人。

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Robert Pugh今年32岁，他与妻子Amber已有了一个小男孩，现在妻子又怀孕了，为了在万一出现不幸事件时夫妇两人中剩下的一个不被房屋贷款的负担压垮、能够有财力把两个孩子抚养成人，夫妻俩在今年春天决定双双购买十年期人寿冒险、都把对方作为保险的受益人。

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他们选定的是太阳保险公司Sun Life的 SunSpectrum人寿保险计划，填了申请表格、接受了保险公司的健康检查并回答了有关病史和健康现状的问题。

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因为焦虑症

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Robert Pugh在回答健康问题时诚实的说，他从二十多岁开始就有焦虑症问题、一直在接受治疗，在服用Pristiq药品和大麻二酚CBD油以控制病情。

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在7月下旬夫妇俩都收到Sun Life保险公司的通知，Robert Pugh的保险申请被拒绝、理由是他的健康情况不符合太阳保险公司人寿保险的有关条款；不过他妻子Amber购买人寿保险的申请被接受。

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Robert Pugh说，Sun Life拒绝向他提供保险对他是个很大的打击，他感到对不起家人，担心如果万一自己发生不幸、妻子和孩子怎么办？

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心有不甘的Robert Pugh打电话给Sun Life保险公司要求提供拒保决定的更多细节。他被告知说，所以拒保是因为他的精神和心理疾病问题；但告诉他可以在6个月后尝试再次申请。

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在加拿大广播公司记者联系Sun Life保险公司要求采访Robert Pugh被拒保的问题时，太阳保险公司的发言人谢绝了采访要求，但用电子邮件提供了一些回答。

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保险公司

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这封电子邮件说，焦虑症是最常见的心理健康问题，有的病情轻微、有的病情严重；在绝大多数情况下Sun Life保险公司会为焦虑症不重的人寿保险申请者提供人寿保险，但在某些情况下患有焦虑症的人寿保险申请者会被拒保、或者是同意提供保险但要交付较高的保险费；被拒保的申请者可以要求复审保险公司的决定、或者是考虑申请那些不要求提供健康信息的保险种类。

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多伦多大学的统计专家Vicki Zhang认为，在保险业竞争非常激烈的情况下，为了获取尽可能大的利润，保险公司挑选风险低的客户是不奇怪的，而身体疾病或者是精神疾病是人寿保险面对的风险种类之一。

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但从另一个角度来看，安大略省人权准则规定公司企业提供的服务合同不能歧视身有残疾的人士；虽然这一人权规则准许保险公司在某些情况下拒绝提供保险，但这样做必须有充足的理由。

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涉嫌歧视？

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多伦多律师Courtney Mulqueen是残疾保险法律方面的专家，她认为保险公司如果拒绝为患有焦虑症的人士提供人寿保险，必须证明焦虑症确实带来了明显的健康和寿命风险；而多数专家们的看法是，普通的焦虑症患者并不会带来更高的健康和寿命风险。

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Courtney Mulqueen指出，保险公司提供的人寿保险实际上已经有保护性条款帮助保险公司减少风险，这就是在购买人寿保险后前两年如果投保人自杀身亡，则保险公司不支付保金。

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多伦多律师Courtney Mulqueen担心的一个问题是，保险公司拒绝为焦虑症患者提供人寿保险的做法会让有焦虑症问题的人士选择不去看医生治病，因为有了看焦虑症的医疗记录就难以获得人寿保险；或者是在申请人寿保险时不告诉保险公司自己的焦虑症问题，但这样做将来会有问题，因为保险公司会以此为理由拒绝支付保金。

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Robert Pugh告诉加拿大广播公司记者说，如果他没有就自己的焦虑症问题去看医生，则他的人寿保险申请肯定会被接受。他说虽然Sun Life保险公司后来与他联系以找出解决问题的办法，但他打算向其它保险公司购买人寿保险。他之所以选择告诉媒体自己的经历，是为了让有焦虑症问题的加拿大人今后不会像他这样经受被保险公司拒保这样让人痛苦郁闷的事情。

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RCI with Paula Duhatschek · CBC News

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