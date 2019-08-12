Paula Duhatschek/CBC

只有健康人才能买到人寿保险？

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2019年8月12日（星期一）10:45
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不少加拿大人成家立业后购买人寿保险以防万一。但即使是愿意花钱也不是所有人都能够买到人寿保险，因为保险公司为了规避风险和增加利润而制定了一些拒绝提供保险的条款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

申请被拒

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大安大略省一位名叫Robert Pugh的男子就是购买保险的申请被拒绝的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robert Pugh今年32岁，他与妻子Amber已有了一个小男孩，现在妻子又怀孕了，为了在万一出现不幸事件时夫妇两人中剩下的一个不被房屋贷款的负担压垮、能够有财力把两个孩子抚养成人，夫妻俩在今年春天决定双双购买十年期人寿冒险、都把对方作为保险的受益人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们选定的是太阳保险公司Sun Life的 SunSpectrum人寿保险计划，填了申请表格、接受了保险公司的健康检查并回答了有关病史和健康现状的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

因为焦虑症

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robert Pugh在回答健康问题时诚实的说，他从二十多岁开始就有焦虑症问题、一直在接受治疗，在服用Pristiq药品和大麻二酚CBD油以控制病情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在7月下旬夫妇俩都收到Sun Life保险公司的通知，Robert Pugh的保险申请被拒绝、理由是他的健康情况不符合太阳保险公司人寿保险的有关条款；不过他妻子Amber购买人寿保险的申请被接受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robert Pugh说，Sun Life拒绝向他提供保险对他是个很大的打击，他感到对不起家人，担心如果万一自己发生不幸、妻子和孩子怎么办？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

心有不甘的Robert Pugh打电话给Sun Life保险公司要求提供拒保决定的更多细节。他被告知说，所以拒保是因为他的精神和心理疾病问题；但告诉他可以在6个月后尝试再次申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大广播公司记者联系Sun Life保险公司要求采访Robert Pugh被拒保的问题时，太阳保险公司的发言人谢绝了采访要求，但用电子邮件提供了一些回答。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保险公司

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

altanaka/Shutterstock

这封电子邮件说，焦虑症是最常见的心理健康问题，有的病情轻微、有的病情严重；在绝大多数情况下Sun Life保险公司会为焦虑症不重的人寿保险申请者提供人寿保险，但在某些情况下患有焦虑症的人寿保险申请者会被拒保、或者是同意提供保险但要交付较高的保险费；被拒保的申请者可以要求复审保险公司的决定、或者是考虑申请那些不要求提供健康信息的保险种类。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学的统计专家Vicki Zhang认为，在保险业竞争非常激烈的情况下，为了获取尽可能大的利润，保险公司挑选风险低的客户是不奇怪的，而身体疾病或者是精神疾病是人寿保险面对的风险种类之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但从另一个角度来看，安大略省人权准则规定公司企业提供的服务合同不能歧视身有残疾的人士；虽然这一人权规则准许保险公司在某些情况下拒绝提供保险，但这样做必须有充足的理由。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

涉嫌歧视？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多律师Courtney Mulqueen是残疾保险法律方面的专家，她认为保险公司如果拒绝为患有焦虑症的人士提供人寿保险，必须证明焦虑症确实带来了明显的健康和寿命风险；而多数专家们的看法是，普通的焦虑症患者并不会带来更高的健康和寿命风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Courtney Mulqueen指出，保险公司提供的人寿保险实际上已经有保护性条款帮助保险公司减少风险，这就是在购买人寿保险后前两年如果投保人自杀身亡，则保险公司不支付保金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多律师Courtney Mulqueen担心的一个问题是，保险公司拒绝为焦虑症患者提供人寿保险的做法会让有焦虑症问题的人士选择不去看医生治病，因为有了看焦虑症的医疗记录就难以获得人寿保险；或者是在申请人寿保险时不告诉保险公司自己的焦虑症问题，但这样做将来会有问题，因为保险公司会以此为理由拒绝支付保金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robert Pugh告诉加拿大广播公司记者说，如果他没有就自己的焦虑症问题去看医生，则他的人寿保险申请肯定会被接受。他说虽然Sun Life保险公司后来与他联系以找出解决问题的办法，但他打算向其它保险公司购买人寿保险。他之所以选择告诉媒体自己的经历，是为了让有焦虑症问题的加拿大人今后不会像他这样经受被保险公司拒保这样让人痛苦郁闷的事情。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with Paula Duhatschek · CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者