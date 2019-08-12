(Gian-Paolo Mendoza/CBC)

BC省旅游业今年将创新纪录

作者 黎黎 |
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发表 2019年8月12日（星期一）14:32
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文森·乔戈兰（Vincent Jongenelen）是来自荷兰的旅游者，今年夏天，他带着自己的 5 口之家来到温哥华度假旅游，他在接受加拿大广播公司的采访时兴奋地说，在温哥华岛附近的水域，他们看到了 5 条座头鲸。

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他说，今年选择度假地时，温哥华是首选，这里有山脉，有海洋，还有一个充满活力的城市。

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(CBC)

乔戈兰一家是不列颠哥伦比亚省今年接待的国际游客之一，今年预计将总共有 600 万名国际游客前来 BC 省。

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国际游客连续8年增加

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BC 省旅游局（Destination B.C）的全球营销副总裁玛雅·兰格（Maya Lange）表示，根据统计数据，前来 BC 省的国际游客已经连续8年攀升，2018 年就比 2017 年增长了 5.7%，今年预计将创下新纪录。

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她接着说，今后几年国际游客会继续增长，许多游客来自美国、英国、中国和墨西哥。

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根据统计，BC 省的酒店在 7 月份的预订率接近 90％，住宿价格也上涨1 0％。

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Maya Lange (CBC)

兰格表示，BC 省以自己保护完好的原野和自然，充满活力的城市而闻名，去省内不同的地点观光，都可以让游客获得令人难以置信的体验，BC名副其实地是一个理想的旅游目的地。

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兰格补充说，社交媒体也为旅游业提供了动力，BC 省旅游局的  #ExploreBC 让旅游者们分享自己在BC省旅游的照片和视频，本地和国际旅行者的使用已经超过五百万次。

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注重环境

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与此同时，BC 省的旅游企业也在做出改变，争取在满足旺季旅游者需求的同时，减少对环境的影响。

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太平洋鲸鱼观察协会 （Pacific Whale Watch Association）的公关主任凯利·巴尔托克（Kelley Balcomb-Bartok）表示，这些年来，观鲸公司都在采用大的船只，并且避开濒临灭绝的虎鲸出没的海域。

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他说，一艘船上搭乘 100 人去看鲸鱼，比10 艘小船上各自带着 10 个人去看，对鲸鱼的危害要小一些，对环境的影响小一些。

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推广偏远地区

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B.C.’s Gulf Islands (Destination B.C.)

另外，BC 省旅游局已经把推广重点从旅游热点转向人们较少去过的地方。

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旅游局说，如果不想在高峰季节和好多的旅游者挤在一起，可以去 BC 省的其他地方去探险，去旅行，全省内有很多公园和露营地，在旅游局的网站上有很多信息。

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玛雅·兰格说，在 BC 省北部，在库特尼 （ Kootenays），在温哥华岛 （Vancouver Island）以及其他的小岛上，都有很多值得一看的地方。

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她说，BC 省有各种各样的旅游地点，我们不仅有城市，还有令人震感的大自然。

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hellobc

她接着说，今年的旅游人数预计将再创下新纪录，旅游业每年为 BC 省产生 170 亿加元的收入，并为 130,000 人创造了就业机会。

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BC 省旅游局（Destination B.C）的全球营销副总裁玛雅·兰格最后说，我们很相信口碑的力量，人们在不列颠哥伦比亚省获得了非凡的经历，回家后告诉他们的朋友和家人，这些都是推动 BC 省旅游业的重要因素。

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（CBC）

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