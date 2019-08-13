世界卫生组织：全世界麻疹病例自年初以来翻了三倍

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从今年元旦到7月31日，世界各地的医疗机构记录了36万4800多例麻疹病例，这个数字是去年同期的将近三倍。世界卫生组织说，这是2006年以来最高的麻疹发病率。

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加拿大温哥华和蒙特利尔等城市今年发现了数起麻疹病例。美国和欧洲今年的麻疹病例也大大超过往年。但是患者最多的国家是刚果民主共和国，马达加斯加和乌克兰。在哈萨克斯坦、菲律宾、泰国以及一些非洲国家，麻疹发病率也大幅度增长。

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麻疹可通过疫苗预防。发病率高的地区一般都是疫苗不普及的地区。在加拿大和欧美国家，一些家长相信麻疹疫苗会引起自闭症，因此反对给孩子接种疫苗。今年2月温哥华的麻疹病例源头就是一家没有接种过麻疹疫苗的三兄弟。他们年初去越南旅游，在回程飞机上开始出现麻疹症状。

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麻疹病毒可以通过空气传染，是传染性最高的一种疾病。

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（RCI with AFP, Radio-Canada）

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