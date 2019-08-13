加拿大保守党领袖：不认识那个辱骂少数族裔的支持者

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星期一（8月12日）在多伦多市议会前面，一名女子手持支持加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）的标语牌，发表带有种族主义色彩的反移民言论。见有人拿出手机拍摄，她冲上来向拍摄者吐口水，并大喊“滚回家去，你不属于这里。”

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这段视频被上传到Reddit网站上：

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她很快被赶到现场的警察拘捕。警方发言人说，她在被带到警察局后仍然“保持对抗态度”，攻击三名警官。因此现在她除了被指控攻击拍摄视频的男子以外，还被指控三项攻击警察的罪名。

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希尔星期二（8月13日）在推特上表示，他不认识这个支持者，并谴责她的行为和种族主义言论。“我们的党和我们的国家都不会容忍她的仇恨言论。”

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（RCI with CBC News, CP）

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