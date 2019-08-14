乱闯红灯：蒙特利尔警方对骑车者大开罚单

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在加拿大的蒙特利尔市，如果骑自行车的人觉得自己老是被警察盯着，他们可能是有一定道理的。

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根据一个新的报告，去年，蒙特利尔市骑自车者收到的罚单是多伦多骑自行车者的 42 倍之多。

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在 2018 年，蒙特利尔市警察局 SPVM 开出了 12,285 张自行车违规罚单，原因包括自行车上没有安装夜间用的显示灯、闯红灯、在路口的停牌处不停、骑车戴着耳机等等。

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在同一期间内，多伦多警方发出的自行车违规罚单是 292 张。

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魁省骑车组织呼吁警方 “宽容”

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加拿大广播公司报道说，尽管有一个解释是蒙特利尔市骑自行车的人比多伦多的要多，但并不能完全解释这么大的差异。

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魁北克省骑车者组织“魁北克自行车”（Vélo Québec）的主席 Suzanne Lareau 表示，涉及交通规则的时候，警察应该对骑车的人更加宽容一些，特别是在路口有停牌的地方。

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她告诉加拿大广播公司，警方的注意力应该集中在更危险的方面，比如闯红灯，在有停牌的路口，如果骑车的人没有完全停住，警察应该宽松一些。

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警方：严格是为了道路安全

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蒙特利尔警察局 SPVM 的负责人 André Durocher 表示，近年来向骑自行车者发放的罚单数量比较多，这是为了确保他们在道路上的安全。

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他说，在蒙特利尔，我们过去几年的工作重点之一是加强道路安全，如果你看看每年的年度报告，就会发现这些行动是有结果的。

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蒙特利尔警察局在给加拿大广播公司的一封电子邮件中出，今年到目前为止，蒙特利尔市还没有骑自行车的人丧生， 2018 年有 3 名骑车者死亡，2017 年前有 4 个人。

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（CBC）

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