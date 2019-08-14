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法官准许对加航滥收燃油费的群诉立案

作者 方华 |
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发表 2019年8月14日（星期三）08:33
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加拿大魁北克省高等法院法官本星期做出裁决，加航乘客指控加拿大航空公司乱收燃油附加费侵犯乘客权益的集体诉讼案可以进入司法程序。

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负责这一集体诉讼案的律师Michael Vathilakis指出，加拿大航空公司对其在机票价格之外征收燃油附加费提供的理由是，受国际油价上升的影响，加航需要征收燃油附加费以抵消航空燃油价格动荡上升给其运营成本带来的负面影响，而实际上加航却把对乘客征收燃油附加费当成了增加利润的手段。

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Michael Vathilakis举例说，在不少情况下加航通过燃油附加费收取的费用等于甚至超过该航班全程飞行所消耗的油料费用。比如2014年1月份加航飞往法国巴黎的航班对商务舱和经济舱乘客征收的燃油附加费就等于实际油耗费用的105%，每位飞往巴黎航班的经济舱乘客支付的燃油附加费是238加元，比用来抵消燃油费用上涨所需要的费用多交了163加元。

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换句话说，加航在2014年1月份对飞往法国巴黎的航班可以合理收取的燃油附加费是2万3千1百64加元，结果加航却收取了7万3千8百78加元，一个航班就整整多收了4万多加元。

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这一集体诉讼涵盖的时间是2012年到2014年，在这期间所有魁北克省居民购买加航国际航班机票的乘客都被包括在内，但飞往美国、墨西哥和加勒比国家的航班除外。

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