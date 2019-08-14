联邦政府拨款 50万 给 l’Acadie 节

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在 8 月 15 日 “全国阿卡迪亚日”（National Acadian Day 2019 in Canada）来临之际，加拿大联邦政府宣布对阿卡迪亚日的庆祝活动拨款 50 万加元，这是联邦政府第一次对这个节日进行直接拨款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三（8月14日），加拿大遗产和多元文化部长巴勃罗·罗德里格兹 （Pablo Rodriguez）宣布，对新不伦瑞克省的 182 个节日、社区庆祝活动和艺术机构进行拨款，总计 215 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，联邦政府还宣布对 “全国阿卡迪亚节”（La fête nationale de l’Acadie）拨款 50 万加元，加拿大大西洋省份的 59 个社区将在 8 月15 日庆祝这个日子，将分享联邦政府的的资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗德里格兹说，今年是具有象征性意义的一年，我们在庆祝 “官方语言法” 设立50周年，阿卡迪亚世界大会（ Congrès mondial acadien）25周年，联邦政府的新拨款将支持大约60个组织更好地庆祝自己的文化遗产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全国阿卡迪亚协会（SNA）的主席路易斯·艾姆布（ Louise Imbeault ） 为 “阿卡迪亚日” 最终有资格获得联邦政府的资金而高兴，她说，这些新基金将有助于进一步发扬阿卡迪亚文化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿卡迪亚人的祖先来自法国，每年的 “阿卡迪亚日”，加拿大大西洋省份的许多社区都会开展庆祝活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Jessica Savoie / Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada