让步：特朗普推迟对三千亿中国商品征税

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星期二北美股票市场欢欣鼓舞，因为特朗普政府决定推迟对价值3千亿美元中国进入美国市场的商品征收10%的惩罚性关税。

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特朗普原来说要从9月1日开始对价值3千亿美元的中国商品征税，但美国贸易代表处星期二宣布，将把征收10%关税的时间从9月1日推迟到12月15日。

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这一推迟征收关税的决定对美国消费者和中国来说都是好消息。因为美国圣诞节购物季节热销的电脑、游戏机、电脑屏幕、一些服装和鞋袜的价格将不会由于征税而出现价格升高的局面，而中国政府则既有了与美国磋商的缓冲时间、也有了面子。

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不少经济专家认为，如果特朗普政府在已经对2500亿中国进入美国的商品征收25%关税的情况下、再对剩下的3千亿中国出口美国的产品征收惩罚性关税，则世界经济不但会受到拖累、而且可能会进入衰退。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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